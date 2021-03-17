Телеведуча Олена Мороз: "Вагітність дозволила мені пізнати себе з нового боку"

Вони довго не могли визначитися з іменами для хлопчиків

Ведуча тревел-шоу "Середземноморський check-in" на каналі НЛО TV Олена Мороз нещодавно стала мамою – у них з чоловіком Євгеном Славкинським народилася двійня. Як змінилося життя телеведучої і як багато навчили її вагітність і пологи – Олена розповіла в інтерв'ю.

Олено, цього року ти стала мамою двійні, чим багатьох приголомшила – адже про те, що ти була вагітною, багато хто дізналися з твого поста у Facebook. Чому ви з чоловіком вирішили тримати інтригу до самого кінця?

Ми вагітність не приховували, але і не афішували. Всі, з ким я бачилася наживо, помічали новини. Просто не так багато контактів було не по Zoom за цей час, інтрига сталася швидше через карантин.

Ви вже вибрали імена для хлопчиків?

З іменами ми не могли визначитися довго. Виписалися з пологового будинку без свідоцтв про народження і оформлялися вже пізніше. Намагалися не "призначити дітям імена", а "почути, з якими іменами вони прийшли в цей світ". Приміряли різні варіанти і вибрали вельми несподівані для себе ж. Знайомтеся:

Старший – Арсеній. Молодший – Іванко.

Телеведуча Олена Мороз стала мамою двійні Фото: instagram.com/palenkaukr

Протягом всієї вагітності ти активно працювала. Як ти справлялася з робочою завантаженістю і що було найскладнішим для тебе в цей час?

Сидіння без діла мене спустошує, а можливість працювати і розвиватися дає сили. Тому я тримала кулачки за те, щоб "бути у справі" якомога довше. Найскладнішим було відмовлятися від проєктів на останніх термінах.

Як ти і твій чоловік відреагували, коли дізналися, що чекаєте дитину?

Ми давно планували батьківство, тому момент був бажаним. Але wow-ефект все одно був, коли я дізналася, що ми чекаємо двійню. Чоловік був у відрядженні, тому я зателефонувала йому по відеозв'язку і тихенько записала його реакцію на ці новини. Так само я вчинила з бабусями/дідусями. Думаю, дітям буде цікаво переглядати ці моменти, коли вони виростуть! Шкода тільки, що вони не побачать мою реакцію...

Телеведуча Олена Мороз з чоловіком Фото: пресслужба

Як зараз виглядає твій стандартний робочий день?

Від основної роботи я взяла паузу мінімум у два місяці, щоб зрозуміти, що це за нове життя і скільки в ньому залишається часу для робочих справ. За перші тижні життя малюків ми зрозуміли, що для повернення в стрій обов'язково потрібно залучати няню. З іншими висновками не поспішаю – все дуже швидко змінюється.

Ви з чоловіком заздалегідь домовлялися про виховання дітей і розподіл обов'язків у батьківстві?

Ще до вагітності я пропонувала узгодити і записати перелік ключових правил про те, як ми плануємо виховувати дітей. Я передбачала, що коли вдарять у голову гормони і батьківські інстинкти, знизиться наша здатність приймати "нейтральні адекватні рішення". Але, на жаль, всі посміялися над моїм занудством, і ми нічого не зафіксували.

Телеведуча Олена Мороз з чоловіком Фото: пресслужба

Які найбільші зміни відбулися з тобою після народження малюків?

Зміни почалися задовго до появи малюків. Вагітність дозволила мені пізнати себе з нового боку. У ці місяці я була спокійною, терплячою, приймаючою. Дуже контрастує з моїм темпераментом, приємно було спостерігати за собою – такою.

Пологи теж стали відкриттям. Виявляється, мені настільки складно терпіти біль, що я навіть готова не триматися молодцем у присутності інших людей. Я кричала голосніше за всіх на поверсі, плакала, співала і не переживала, що можу цим когось дратувати.

Після пологів пішов новий етап самопізнання і притирання. Як вдало сказала моя колега: "Народилися не два хлопчики, а як мінімум чотири нових життя: діти і ви з чоловіком. Ви тепер нові!".

Телеведуча Олена Мороз з чоловіком Фото: пресслужба

Чи легко тобі бути працюючою мамою?

У перші тижні життя дітей я мало не погодилася провести онлайн-фасилітацію. Але вчасно себе зупинила. Я обіцяла дітям, що якщо вони досидять в животику до потрібної мені дати і дадуть завершити важливі справи, я потім візьму невелику паузу. Вони стримали свою частину угоди, тепер потрібно і мені стримати обіцянку.

Що потрібно знати жінкам, які чекають або дуже хочуть двійню?

Доведеться поміняти житло. Будинок без вантажного ліфта не підходить, позаяк у нього не вміщається двомісна коляска. Те ж саме стосується машини зі стандартним багажником. Вас цілодобово повинно бути мінімум двоє. Одному з двійнятами на перших порах справлятися неймовірно складно... Навіть удвох з чоловіком це важко. Складно навіть з урахуванням того, що до нас на якийсь час переїхала моя мама. Всю вагітність вас будуть залякувати підвищеними ризиками. Запасіться здоровою порцією оптимізму і впевненістю в тому, що вас ці всі страшилки не стосуються.

Решту мені і самій тільки належить дізнатися.

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