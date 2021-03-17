Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Телеведуча Олена Мороз: "Вагітність дозволила мені пізнати себе з нового боку"

Сьогодні, 10:59

Вони довго не могли визначитися з іменами для хлопчиків

Ведуча тревел-шоу "Середземноморський check-in" на каналі НЛО TV Олена Мороз нещодавно стала мамою – у них з чоловіком Євгеном Славкинським народилася двійня. Як змінилося життя телеведучої і як багато навчили її вагітність і пологи – Олена розповіла в інтерв'ю.

Олено, цього року ти стала мамою двійні, чим багатьох приголомшила – адже про те, що ти була вагітною, багато хто дізналися з твого поста у Facebook. Чому ви з чоловіком вирішили тримати інтригу до самого кінця?

Ми вагітність не приховували, але і не афішували. Всі, з ким я бачилася наживо, помічали новини. Просто не так багато контактів було не по Zoom за цей час, інтрига сталася швидше через карантин.

Ви вже вибрали імена для хлопчиків?

З іменами ми не могли визначитися довго. Виписалися з пологового будинку без свідоцтв про народження і оформлялися вже пізніше. Намагалися не "призначити дітям імена", а "почути, з якими іменами вони прийшли в цей світ". Приміряли різні варіанти і вибрали вельми несподівані для себе ж. Знайомтеся:

Старший – Арсеній. Молодший – Іванко.

Телеведуча Олена Мороз стала мамою двійні
Телеведуча Олена Мороз стала мамою двійні
Фото: instagram.com/palenkaukr

Протягом всієї вагітності ти активно працювала. Як ти справлялася з робочою завантаженістю і що було найскладнішим для тебе в цей час?

Сидіння без діла мене спустошує, а можливість працювати і розвиватися дає сили. Тому я тримала кулачки за те, щоб "бути у справі" якомога довше. Найскладнішим було відмовлятися від проєктів на останніх термінах.

Як ти і твій чоловік відреагували, коли дізналися, що чекаєте дитину?

Ми давно планували батьківство, тому момент був бажаним. Але wow-ефект все одно був, коли я дізналася, що ми чекаємо двійню. Чоловік був у відрядженні, тому я зателефонувала йому по відеозв'язку і тихенько записала його реакцію на ці новини. Так само я вчинила з бабусями/дідусями. Думаю, дітям буде цікаво переглядати ці моменти, коли вони виростуть! Шкода тільки, що вони не побачать мою реакцію...

Телеведуча Олена Мороз з чоловіком
Телеведуча Олена Мороз з чоловіком
Фото: пресслужба

Як зараз виглядає твій стандартний робочий день?

Від основної роботи я взяла паузу мінімум у два місяці, щоб зрозуміти, що це за нове життя і скільки в ньому залишається часу для робочих справ. За перші тижні життя малюків ми зрозуміли, що для повернення в стрій обов'язково потрібно залучати няню. З іншими висновками не поспішаю – все дуже швидко змінюється.

Ви з чоловіком заздалегідь домовлялися про виховання дітей і розподіл обов'язків у батьківстві?

Ще до вагітності я пропонувала узгодити і записати перелік ключових правил про те, як ми плануємо виховувати дітей. Я передбачала, що коли вдарять у голову гормони і батьківські інстинкти, знизиться наша здатність приймати "нейтральні адекватні рішення". Але, на жаль, всі посміялися над моїм занудством, і ми нічого не зафіксували.

Телеведуча Олена Мороз з чоловіком
Телеведуча Олена Мороз з чоловіком
Фото: пресслужба

Які найбільші зміни відбулися з тобою після народження малюків?

Зміни почалися задовго до появи малюків. Вагітність дозволила мені пізнати себе з нового боку. У ці місяці я була спокійною, терплячою, приймаючою. Дуже контрастує з моїм темпераментом, приємно було спостерігати за собою – такою.

Пологи теж стали відкриттям. Виявляється, мені настільки складно терпіти біль, що я навіть готова не триматися молодцем у присутності інших людей. Я кричала голосніше за всіх на поверсі, плакала, співала і не переживала, що можу цим когось дратувати.

Після пологів пішов новий етап самопізнання і притирання. Як вдало сказала моя колега: "Народилися не два хлопчики, а як мінімум чотири нових життя: діти і ви з чоловіком. Ви тепер нові!".

Телеведуча Олена Мороз з чоловіком
Телеведуча Олена Мороз з чоловіком
Фото: пресслужба

Чи легко тобі бути працюючою мамою?

У перші тижні життя дітей я мало не погодилася провести онлайн-фасилітацію. Але вчасно себе зупинила. Я обіцяла дітям, що якщо вони досидять в животику до потрібної мені дати і дадуть завершити важливі справи, я потім візьму невелику паузу. Вони стримали свою частину угоди, тепер потрібно і мені стримати обіцянку.

Що потрібно знати жінкам, які чекають або дуже хочуть двійню?

  1. Доведеться поміняти житло. Будинок без вантажного ліфта не підходить, позаяк у нього не вміщається двомісна коляска. Те ж саме стосується машини зі стандартним багажником.
  2. Вас цілодобово повинно бути мінімум двоє. Одному з двійнятами на перших порах справлятися неймовірно складно... Навіть удвох з чоловіком це важко. Складно навіть з урахуванням того, що до нас на якийсь час переїхала моя мама.
  3. Всю вагітність вас будуть залякувати підвищеними ризиками. Запасіться здоровою порцією оптимізму і впевненістю в тому, що вас ці всі страшилки не стосуються.

Решту мені і самій тільки належить дізнатися.

Раніше також відома супермодель стала мамою вперше.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Телеведуча у прямому ефірі показала "танець сідниць" (відео) Ведуча "Україна 24" Катерина Федотенко: "Час Попелюшок минув. Щодня потрібно бути кращою версією себе" Маша Єфросиніна показала, як вона змінювалася за час роботи на телебаченні (фото) Ведуча каналу "Україна 24" Лада Тесфайє: "З дитинства мріяла працювати на телебаченні - і моя мрія здійснилася"
телеведуча материнство Алена Мороз
Джерела: Сьогодні , instagram.com/palenkaukr
Реклама

Новини партнерів

Наділи наручники: що відомо про арешт Лариси Доліної
Наділи наручники: що відомо про арешт Лариси Доліної
Из творога и печенья. Рецепт быстрого торта без выпекания
Из творога и печенья. Рецепт быстрого торта без выпекания
«Подарил весь мир». Бывшая жена Богдана рассказала о браке с ним
«Подарил весь мир». Бывшая жена Богдана рассказала о браке с ним
Впервые. Украиноязычная песня набрала более 360 млн просмотров
Впервые. Украиноязычная песня набрала более 360 млн просмотров

Популярні статті

Сьогодні, 10:33Смачно

Як приготувати пісні котлети: 5 рецептів

Сьогодні, 10:22Фаново

День святого Патріка-2021: історія і традиції свята

Сьогодні, 05:32Психо

Гороскоп на сьогодні 17 березня: Леви знайдуть додатковий прибуток, а Дівам потрібен відпочинок

Вчора, 10:29Смачно

День святого Патрика: 5 рецептів до свята

Вчора, 08:08Фаново

Восьмирічну українку і 13-річного блогера до кримінальної відповідальності не притягнути – адвокат

Вчора, 05:15Психо

Гороскоп на сьогодні 16 березня: Близнюкам потрібно зайнятися плануванням, а на Раків нападе меланхолія

15 березняСмачно

Як смачно зварити гречку на гарнір

15 березняФаново

Календар Великодня за роками: як розрахувати перехідні свята

15 березняЗірково

Меган Маркл звернулася до Букінгемського палацу з несподіваним проханням

15 березняЗірково

"Ще подивимося, що це за тип": реакція Тіматі і глядачів на Добриніна, який став ведучим російського "Холостяка"

15 березняФаново

Сплять разом: 8-річна українка заявила про стосунки з 13-річним блоґером (фото)

15 березняСмачно

7 продуктів, що погано поєднуються з кавою

15 березняФаново

Великий піст-2021: чого ні в якому разі не можна робити

15 березняПсихо

Гороскоп на сьогодні 15 березня: Овна чекає нелегкий понеділок, а Тельцям потрібно заспокоїтися

14 березняСмачно

Як правильно зберігати цибулю в домашніх умовах: головні правила

14 березняСмачно

Як легко позбутися кісток у рибі: оригінальне рішення

Новини партнерів

Рулька — отличное блюдо. Как приготовить максимально вкусной
Рулька — отличное блюдо. Как приготовить максимально вкусной
Не жирный и прозрачный. Простой рецепт холодца
Не жирный и прозрачный. Простой рецепт холодца
Осетинский пирог от Евгения Клопотенко: вкуснее не бывает
Осетинский пирог от Евгения Клопотенко: вкуснее не бывает
«Это бесконтрольность языка». Тина Кароль об Ольге Поляковой
«Это бесконтрольность языка». Тина Кароль об Ольге Поляковой
"Как кукла": нестареющая Пугачева на новом фото
"Как кукла": нестареющая Пугачева на новом фото
Девушки с обычной внешностью, влюбившие в себя мировых звезд
Девушки с обычной внешностью, влюбившие в себя мировых звезд
Камалия поставила на место Полякову
Камалия поставила на место Полякову
Эти голливудские красотки имеют украинские корни: список звёзд
Эти голливудские красотки имеют украинские корни: список звёзд

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти