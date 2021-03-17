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"Между схватками": Эмили Ратаковски показала свои личные фото во время родов

Сегодня, 19:10

Модель сияла от радостной встречи с сыном

29-летняя американская модель Эмили Ратаковски, которая недавно родила сына, опубликовала откровенные снимки из личного архива.

На фотографиях, которые модель показала подписчикам в Instagram, ее сфотографировали прямо во время родов и сразу после них. На фото Эмили лежа в кровати обнимает своего первенца – Сильвестра-Аполло. Несмотря на то, что снимки сделаны сразу после родов, модель буквально сияет от радости.

"Между схватками/первые моменты с Сильвестром. Жизнь!" – написала Эмили.

Эмили Ратаковски
Эмили Ратаковски
Фото: instagram.com/emrata

Отцом ребенка и супругом Эмили Ратаковски является продюсер Себастьян Бир-Макклард. Они сыграли свадьбу в 2018 году, а Сильвестр стал их первым общим ребенком.

Ранее телеведущая Анна Мороз рассказала, как повлияла на нее беременность.

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