Тарзан розповів, як помститься екскоханці

Чоловік Наташі Корольової хоче, щоб справедливість перемогла

Наташа Корольова змогла пробачити зраду свого чоловіка Тарзана . Зараз пара разом. Але ось Тарзан свою коханку не збирається прощати. В ефірі програми "Зірки зійшлися" на НТВ стриптизер розповів, що тепер чекає його екскоханку Анастасія Шульженко і її подругу Мілану Міломанову.

Чоловік Наташі Корольової написав на обох подружок заяву в правоохоронні органи. Як він розповів, зараз йдуть дії процесуального характеру.

"Я вас запевняю: повільно, але невідворотно правосуддя розсадить всіх по своїх місцях. Звучать мої слова не страшно. Чи не страшніше того, що виконували ці дами ", – заявив Тарзан.

Тарзан і Анастасія Шульженко Фото: Instagram.com

Як зазначив чоловік Корольової, скандал йому зіпсував репутацію і тепер він хоче, щоб справедливість перемогла.

"Одна мадам вже присіла. Це все погано відбилося на моїй репутації. З приводу хейта. Це слово перекладається як ненависть. У мене є син, дружина, батьки. З давніх-століттям благородство і доброта були долею сильних людей. Але зло повинно бути покарано ", – сказав Тарзан.

Раніше син Наташі Корольової переспівав хіт мами "Дельфин и русалка".

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