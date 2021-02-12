Шанувальники розкритикували нові фото мами Наташі Корольової: "Фільм жахів"

У Мережі не оцінили нову фотосесію мами співачки

Сім'ю Наташі Корольової активно обговорюють в Мережі. Шанувальники оцінили музичні експерименти її сина Архипа , а ось нові фото мами співачки Людмили Поривай розкритикували.

Мамі Наташі Корольової виповнюється 75 років. Зіркова дочка вирішила влаштувати фотосесію на честь ювілею і в Instagram поділилася знімками.

Мама Наташі Корольової Фото: instagram.com/koroleva__star

Мама Наташі Корольової Фото: instagram.com/tarzan___official

Наташа Корольова вміє дивувати і напевно вже придумала, як вони з чоловіком проведуть День закоханих. Якщо ж натхнення вас покинула і все ще не знаєте, чим здивувати свою кохану людину – наші 14 креативних ідей до Дня святого Валентина точно допоможуть вирішити цю проблему

Але шанувальники порахували, що Людмила Поривай має досить зухвалий вигляд і порадили мамі Наташі Корольової поводитися трохи скромніше.

"Фільм жахів", "Перебір у всьому", "Схожа на Борю Моїсеєва", – написали в Мережі.

Раніше ми розповідали про особисте життя сина Наташі Корольової.

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