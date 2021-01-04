Наташа Корольова влаштувала шалені танці, а Тарзан поколупався в носі: відео

Артисти записали комічний ролик після Нового року

Співачка Наташа Корольова, яка раніше поставила крапку в історії з Тарзаном, здивувала фоловерів запальним роликом. Співачка запропонувала "розтрусити" новорічне олів'є танцями і зняла спільне відео зі своїми друзями.

На гумористичному відео, опублікованому в Instagram Наташі Корольової, можна побачити й Тарзана на другому плані – шоумен буквально поколупався в носі, що одразу ж привернуло увагу підписників. Сама співачка з'явилася в стильних штанях з яскравим принтом і зимовій куртці.

"Люди? Ну як справи? Сили є? Може олів'є з оселедцем під шубою пора розтрясти?" – написала Наташа Корольова.

Підисники не втрималися від коментарів під відео:

Скріншот Instagram

Скріншот Instagram

Раніше ми повідомляли, що після зради Тарзана Королева записала з ним спільний трек.

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