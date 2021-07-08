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Люблю тебе, моя утя: Дантес зворушливо привітав Дорофєєву з річницею весілля

Ганна Ковпак Ганна Ковпак Редакторка
8 липня, 12:08
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Співак зізнався, що вони з Надею вважають дату знайомства важливішою. Але артист говорить, що у нього непростий характер і шлюб з Надею дуже добре на нього впливає
Володимир Дантес і Надя Дорофєєва святкують 6 річницю весілля
Володимир Дантес і Надя Дорофєєва святкують 6 річницю весілля / Фото: instagram.com/vladimirdantes

Співак Володимир Дантес і співачка Надя Дорофєєва, яка нещодавно влаштувала гарячий виступ на фестивалі Atlas Weekend, одружені вже 6 років. Про це нагадав артист, зворушливо привітавши свою дружину в Instagram.

Дантес зізнався, що вони з Надею вважають дату знайомства важливішою, але дата весілля теж заслуговує на увагу:

6 років офіційної сім'ї! Це називається чавунне весілля. Як же жахливо це звучить. Для нас з Надею все-одно найважливішою датою залишається 5 серпня! Це день нашого знайомства. Але не можу обійти цю дату.

За словами співака, у нього непростий характер і дружина дуже добре на нього впливає. А їх шлюб з Дорофеєвої він порівняв з атракціоном:

Терпіти мене 4 роки і потім сказати "Я згодна" – ти просто хто? Тобі пам'ятник за життя поставити потрібно. Т.к в мої 23-27 я був, прям, кінченим. Спасибі, що міняєш і змінюєшся. Мені з тобою, як на найекстремальніших атракціонах: дуже хочеться, місцями страшно, захоплює дух, але внизу живота все-одно дуже приємно лоскоче.
Люблю тебе, моя утя!

У коментарях під постом парі написали багато привітань їхні зіркові колеги та друзі.

/ Фото: скриншот

Надя Дорофєєва про сім'ю, дітей і ремонт – дивіться відео:

Раніше Дорофєєва забавно привітала Дантеса з 33-річчям і розсекретила його домашнє прізвисько.

Ганна Ковпак
Ганна Ковпак Редакторка

Має 5-річний досвід роботи у написанні текстів lifestyle-тематики. Зараз зосередила свою увагу на психології та здоровому способі життя. Співпрацювала з інтернет-виданнями "Подробиці", "Вєсті". Любитель книг, красивих суконь та червоної помади.

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