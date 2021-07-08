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Люблю тебя, моя утя: Дантес трогательно поздравил Дорофееву с годовщиной свадьбы

Анна Ковпак Анна Ковпак Редактор
8 июля, 12:08
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Певец признался, что они с Надей считают дату знакомства более важной. Но артист говорит, что у него непростой характер и брак с Надей очень хорошо на него влияет
Владимр Дантес и Надя Дорофеева празднуют 6 годовщину свадьбы
Владимр Дантес и Надя Дорофеева празднуют 6 годовщину свадьбы / Фото: instagram.com/vladimirdantes

Певец Владимир Дантес и певица Надя Дорофеева, которая недавно устроила горячее выступление на фестивале Atlas Weekend, женаты уже 6 лет. Об этом напомнил артист, трогательно поздравив свою супругу в Instagram.

Дантес признался, что они с Надей считают дату знакомства более важной, но дата свадьбы тоже заслуживает внимания:

6 лет официальной семье! Это называется чугунная свадьба. Как же ужасно это звучит. Для нас с Надей все-равно самой важной датой остается 5 августа! Это день нашего знакомства. Но не могу обойти эту дату.

По словам певца, у него непростой характер и супруга очень хорошо на него влияет. А их брак с Дорофеевой он сравнил с аттракционом:

Вытерпеть меня 4 года и потом сказать "Я согласна" – ты просто кто? Тебе памятник при жизни поставить нужно. Т.к в мои 23-27 я был, прям, конченым. Спасибо, что меняешь и меняешься. Мне с тобой, как на самых экстремальных аттракционах: очень хочется, местами страшно, захватывает дух, но внизу живота все-равно безумно приятно щекочет.
Люблю тебя, моя утя!

В комментариях под постом паре написали много поздравлений их звездные коллеги и друзья.

/ Фото: скриншот

Надя Дорофеева о семье, детях и ремонт – смотрите видео:

Ранее Дорофеева забавно поздравила Дантеса с 33-летием и рассекретила его домашнее прозвище.

Анна Ковпак
Анна Ковпак Редактор

Имеет 5-летний опыт работы в написании текстов lifestyle-тематики. Сейчас сосредоточила свое внимание на психологии и здоровом образе жизни. Сотрудничала с интернет-изданиями "Подробности", "Вести". Любитель книг, красивых платьев и красной помады.

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