5 одкровень Дантеса з нового інтерв'ю: про секс з Дорофєєвою, ревнощі й президентство

Володимир Дантес сьогодні святкує день народження. З нагоди його 33-річчя ми зібрали ТОП-5 найцікавіших висловлювань Вови з його інтерв'ю

Найцікавіше з нового інтерв'ю Володимира Дантеса / Фото: YouTube

Сьогодні, 28 червня, український співак Володимир Дантес святкує 33-річчя. Ми вже розповідали, як його привітала з днем народження дружина Надя Дорофєєва, а зараз поділимося з вами найцікавішими висловлюваннями Вови з нового інтерв'ю.

Та спершу зацените наш чек-лист що робити влітку, який ми ретельно і старанно підбирали спеціально для наших читачів.

5 одкровень Вови Дантеса про особисте

Співак Володимир Дантес зізнався, що заздрить іншим артистам / Фото: YouTube

Чи заздрить Дантес іншим артистам

На запитання ведучого Слави Дьоміна про те, чи існує заздрість в українському шоу-бізнесі, Володимир відповів, що за іншими подібного не помічав, а сам часом заздрить.

"Я можу сказати за себе. Я вважаю, що заздрість існує. Тому що для мене заздрість – це тригер і двигун. Якщо я бачу, що хтось класно щось робить, я пишаюся тими артистами у нас в країні, які роблять класну музику", – сказав Дантес у відео, опублікованому в YouTube-каналі "Люкс ФМ".

Про секс із Дорофєєвою

Фразу "Надя Дорофєєва в ліжку, як..." Дантес продовжив так:

"Якось справляється зі мною".

Гарний жарт, Вова)

Про ревнощі

Дантес зізнався, що не пам'ятає, коли востаннє ревнував свою дружину. При тому, що ці ревнощі були пов'язані з музикою.

"Вона мені каже правильні речі, але я їх заперечую, тому що я альфач, самець, тільки моє слово щось означає, а потім роблю так, як сказала Надя".

Володимир Дантес зізнався, чи хотів би він стати президентом / Фото: YouTube

Що б Дантес зробив, якби він був президентом

"Ні, я люблю коли мене люблять, тому я не став би президентом", – відповів Володимир.

Про стереотипи, які дратують

"Людям здається, що інші люди щось винні. Чоловіки – повинні бути сильними, жінки – сидіти вдома, доглядати за дітьми. Взагалі всі ці стереотипи, які тягнуться давно".

Дивіться ексклюзивне інтерв'ю Наді Дорофєєвої для "Зіркового шляху":

Раніше Надя Дорофєєва пояснила, чому у них з Дантесом немає дітей.