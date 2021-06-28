5 одкровень Дантеса з нового інтерв'ю: про секс з Дорофєєвою, ревнощі й президентство

Сьогодні, 28 червня, український співак Володимир Дантес святкує 33-річчя. Ми вже розповідали, як його привітала з днем народження дружина Надя Дорофєєва, а зараз поділимося з вами найцікавішими висловлюваннями Вови з нового інтерв'ю.
Та спершу зацените наш чек-лист що робити влітку, який ми ретельно і старанно підбирали спеціально для наших читачів.
5 одкровень Вови Дантеса про особисте
Чи заздрить Дантес іншим артистам
На запитання ведучого Слави Дьоміна про те, чи існує заздрість в українському шоу-бізнесі, Володимир відповів, що за іншими подібного не помічав, а сам часом заздрить.
"Я можу сказати за себе. Я вважаю, що заздрість існує. Тому що для мене заздрість – це тригер і двигун. Якщо я бачу, що хтось класно щось робить, я пишаюся тими артистами у нас в країні, які роблять класну музику", – сказав Дантес у відео, опублікованому в YouTube-каналі "Люкс ФМ".
Про секс із Дорофєєвою
Фразу "Надя Дорофєєва в ліжку, як..." Дантес продовжив так:
"Якось справляється зі мною".
Гарний жарт, Вова)
Про ревнощі
Дантес зізнався, що не пам'ятає, коли востаннє ревнував свою дружину. При тому, що ці ревнощі були пов'язані з музикою.
"Вона мені каже правильні речі, але я їх заперечую, тому що я альфач, самець, тільки моє слово щось означає, а потім роблю так, як сказала Надя".
Що б Дантес зробив, якби він був президентом
"Ні, я люблю коли мене люблять, тому я не став би президентом", – відповів Володимир.
Про стереотипи, які дратують
"Людям здається, що інші люди щось винні. Чоловіки – повинні бути сильними, жінки – сидіти вдома, доглядати за дітьми. Взагалі всі ці стереотипи, які тягнуться давно".
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