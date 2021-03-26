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5 захопливих міні-серіалів для тих, у кого в житті зараз нічого не відбувається

Сьогодні, 19:00

Від крутих детективів до кримінальних комедій про підлітків

Йшов шостий день локдауну версії 3: 0 і нічого особливо не змінилося, крім статистики хворих. Погана новина – активно обговорюється ще більш жорсткий локдаун, а хороша – попереду ще не один тиждень, за який можна додивитися круті серіали.

Сьогодні в нашій добірці – різнопланові мінісеріали з захопливим і непередбачуваним сюжетом та масою інтриг. Те, що потрібно на час перебування в чотирьох стінах, коли в житті нічого особливо не відбувається і хочеться відволіктися на гарну історію. До речі, якщо ви пропустили нашу попередню добірку мінісеріалів – рекомендуємо переглянути.

"Випробування невинністю", 2018

(3 серії)

Мінісеріал за однойменним романом майстра детективного жанру – Агати Крісті.

Англія 1954 рік. Сімейство Аргайл готується до святкування Різдва. Але святкування затьмарює трагедія – господиню будинку, Рейчел, виявили вбитою. Усі підозри падають на названого сина, Джека, і він опиняється у в'язниці, де незабаром гине.

Через деякий час на порозі сім'ї Аргайл з'являється лікар геофізики Артур Калгарі, який стверджує, що Джек не міг бути вбивцею. Готовність свідчити на користь невинуватого загиблого Джека тепер ставить під підозру всіх інших членів сім'ї, включаючи прислугу...

"Кінець ***ного світу" 2017

(2 сезону, 16 епізодів)

Один з найкращих серіалів для разового перегляду, і при цьому він об'єднав в собі кілька жанрів: тут і кримінал, і мелодрама, і чорна комедія.

17-річний інтроверт і психопат Джеймс, який мріє вбити людину, щоб пробудити в собі хоч якісь почуття, одного разу знайомиться з Аліссою – бунтаркою, яка відчуває себе зайвою в новій сім'ї матері. Тому Алісса хоче розшукати свого батька, сподіваючись, що їй буде краще жити з ним.

Ця неординарна парочка швидко знаходить спільну мову і разом герої вирушають на пошуки батька Аліси.

"Мілдред Пірс", 2011

(5 серій)

Період Великої депресії в Америці, 1931 рік. У центрі сюжету – Мілдред Пірс, яка, втомившись від незліченних зрад свого жорстокого чоловіка, виганяє його з дому. Тепер колишня домогосподарка змушена шукати роботу, щоб прогодувати себе і своїх дочок. Мілдред починає працювати офіціанткою, приховуючи це від дітей, оскільки для них таке заняття означає падіння по соціальних сходах. Але в підсумку героїня розуміє, що їй дуже цікавий ресторанний бізнес і вона вирішується відкрити свій ресторан.

"І нікого не стало", 2015

(3 серії)

Англія, 1939 рік. У особняк на ізольованому острові на запрошення господарів прибуває група з восьми абсолютно незнайомих одне з одним людей. Замість господарів будинку гостей несподівано зустрічають недавно найняті слуги – подружжя Роджерсів.

Під час спільної вечері гості помічають, що на столі розставлені фігурки десятьох солдатиків. Через деякий час з платівки доноситься голос незнайомця, який звинувачує кожного з присутніх у вбивстві та виносить всім вирок. Що починає відбуватися після – легко здогадатися, але розвиток сюжету і фінал вас точно здивують.

Як ви вже здогадалися, це історія за мотивами одного з романів Агати Крісті.

"Погані матусі", 2019

(8 серій)

Головна героїня серіалу Сара щаслива в шлюбі, займається улюбленою справою, вона член клубу "Матерів". Можна сказати, що життя Сари вдалося. Але раптом все починає валитися. Сара випадково дізнається, що її чоловік довгий час зраджував їй з її найкращою подругою Шарлоттою.

Пережити такий удар долі не просто. Але Сара вирішує почати абсолютно нове життя, тільки ось одна заковика: в місті відбувається вбивство, а убитою виявляється Шарлотта.

Раніше було оприлюднено рейтинг 20 серіалів, які вам буде соромно дивитися з сім'єю.

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