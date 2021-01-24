Кіра Найтлі відмовилася від оголених сцен, якщо їх не буде знімати жінка

Акторка заявила, що сексуальні сцени із чоловіками-режисерами даються їй занадто складно

Шанувальники Кіри Найтлі, яку папараці довели до нервового зриву, можуть забути про "голі" сцени з акторкою. Знаменитість заявила, що не має наміру роздягатися в кадрі, якщо режисером буде чоловік, пише The Mirror.

Кіра зізналася, що сексуальні сцени із чоловіками-режисерами змушують її почуватися "дуже незручно" і вона більше не бачить себе в цьому.

Кіра Найтлі Фото: Getty Images

Бути оголеною в кадрі для Найтлі так нестерпно, що тепер в її контрактах часто прописаний пункт "без оголення".

Кадр з фільму "Колетт"

Скріншот з відео

При цьому 35-річна зірка "Піратів Карибського моря" не відкидає, що знову роздягнеться, але це має бути фільм жінки-режисерки.

У серпні 2019 року Кіра Найтлі вдруге стала мамою. Вона народила доньку, яку назвала Делайла. Первістка, теж дівчинку, Кіра народила в 2015 році від Джеймса Райтона.

Раніше стало відомо, що Кіра Найтлі зіграє вдову в історичному серіалі за романом "Змій в Ессексі".

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