Канадський співак The Weeknd влаштував бойкот "Греммі" через упередженість організаторів

Артист більше не представлятиме свою музику для номінацій премії

Напередодні музичної премії "Греммі", яка відбудеться 14 березня, популярний співак The Weeknd оголосив їй бойкот. Канадський артист звинуватив організаторів премії в упередженості та заявив про це публічно виданню The New York Times.

Річ у тому, що артист в цьому році не потрапив в жодну з номінацій премії, а значить не може претендувати ні на одну з престижних статуеток. Якщо раніше він просто заявляв, що організатори премії загрузли в корупції, то відтепер він взагалі бойкотуватиме ці нагороди.

"Я більше не дозволю своєму лейблу представляти мою музику на "Греммі", – сказав The Weeknd.

SZA, The Weeknd, Travis Scott Фото: YouTube

Співак додав, що його рішення пов'язане з "секретними комітетами" – це експерти, які обирають кандидатів у номінанти на "Греммі".

В останні роки премія нерідко піддається нападкам з боку артистів, які звинувачують організаторів в упередженості. Наприклад, як повідомляє CNN, за останні дев'ять років в престижних номінаціях "Греммі" виграли лише чотири темношкірих артисти. Дуже часто артисти, чиї треки займають перші місця в чартах, не стають переможцями. Так сталося і з The Weeknd – його трек Blinding lights мав приголомшливий успіх.

Нагадаємо, що 63-а церемонія вручення нагород "Греммі" відбудеться 14 березня в Лос-Анджелесі. На церемонії вручення нагород виступлять топові артисти музичної індустрії, серед яких: Cardi B, Дуа Липа, група BTS, Біллі Айліш і Тейлор Свіфт, Гаррі Стайлс, Doja Cat, Міранда Ламберт, Кріс Мартін, Megan Thee Stallion і інші.

