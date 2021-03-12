Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Канадський співак The Weeknd влаштував бойкот "Греммі" через упередженість організаторів

Сьогодні, 17:10

Артист більше не представлятиме свою музику для номінацій премії

Напередодні музичної премії "Греммі", яка відбудеться 14 березня, популярний співак The Weeknd оголосив їй бойкот. Канадський артист звинуватив організаторів премії в упередженості та заявив про це публічно виданню The New York Times.

Річ у тому, що артист в цьому році не потрапив в жодну з номінацій премії, а значить не може претендувати ні на одну з престижних статуеток. Якщо раніше він просто заявляв, що організатори премії загрузли в корупції, то відтепер він взагалі бойкотуватиме ці нагороди.

"Я більше не дозволю своєму лейблу представляти мою музику на "Греммі", – сказав The Weeknd.

SZA, The Weeknd, Travis Scott
SZA, The Weeknd, Travis Scott
Фото: YouTube

Співак додав, що його рішення пов'язане з "секретними комітетами" – це експерти, які обирають кандидатів у номінанти на "Греммі".

В останні роки премія нерідко піддається нападкам з боку артистів, які звинувачують організаторів в упередженості. Наприклад, як повідомляє CNN, за останні дев'ять років в престижних номінаціях "Греммі" виграли лише чотири темношкірих артисти. Дуже часто артисти, чиї треки займають перші місця в чартах, не стають переможцями. Так сталося і з The Weeknd – його трек Blinding lights мав приголомшливий успіх.

Нагадаємо, що 63-а церемонія вручення нагород "Греммі" відбудеться 14 березня в Лос-Анджелесі. На церемонії вручення нагород виступлять топові артисти музичної індустрії, серед яких: Cardi B, Дуа Липа, група BTS, Біллі Айліш і Тейлор Свіфт, Гаррі Стайлс, Doja Cat, Міранда Ламберт, Кріс Мартін, Megan Thee Stallion і інші.

Раніше ми розповіли, які фільми, премії та фестивалі перенесли через пандемію.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Go_A відхрестилися від звинувачень в експлуатації рідкісного птаха: "У нього не було стресу" В Мережі бурхливо обговорюють вихід Притули зі скандального шоу: "Осадок залишився" ТНМК заматюкалися: гурт випустив сингл з приспівом "Всі ждуть весну, а я ні - нах*я воно мені?"
музика Греммі скандал The Weeknd
Реклама

Новини партнерів

Леонтьев показал жену, о которой мало кто знает
Леонтьев показал жену, о которой мало кто знает
КОВИД не истребит человечество: Богомолец объяснила, почему
КОВИД не истребит человечество: Богомолец объяснила, почему
Участники популярных украинских шоу, сменившие пол: фото
Участники популярных украинских шоу, сменившие пол: фото
10 звезд, чью карьеру разрушила неудачная пластика
10 звезд, чью карьеру разрушила неудачная пластика

Популярні статті

Сьогодні, 15:39Модно

Як чистити нубук: покрокова інструкція

Сьогодні, 14:25No Stress

5 трендових закладів для відпочинку в Одесі: вибір редакції

Сьогодні, 14:06Events

Прощена неділя-2021: традиції дня

Сьогодні, 13:14Психо

Карта бажань на молодика: як правильно зробити

Сьогодні, 10:11Смачно

Салати з редису: 3 весняних рецепти

Сьогодні, 06:35Психо

Гороскоп на сьогодні 12 березня: Овнам не можна поспішати, а Тельці зможуть знайти кохання

Вчора, 19:16Смачно

Як почистити гранат за 30 секунд: лайфхак

Вчора, 18:38Смачно

Великий піст-2021: щоденне меню на тиждень

Вчора, 16:11Модно

Як чистити срібло: корисні поради

Вчора, 14:36Зірково

Гросу про коментарі Полякової на шоу "Маска": "Я просто в шоці"

Вчора, 05:49Психо

Гороскоп на сьогодні 11 березня: Козерогу потрібно завершити всі свої справи, а на Водолія чекає успішний день

10 березняСмачно

Як правильно тушкувати капусту: 5 рецептів

10 березняСмачно

Пісні млинці на мінеральній воді: 3 рецепти на Масницю

10 березняЗірково

Ексдружину Андрія Богдана заскочили з іншим чоловіком, але це не холостяк (фото)

9 березняЗірково

Сергій Притула йде з українського шоу, яке фінансує Росія

9 березняСмачно

Як приготувати спаржу: 5 рецептів смачних весняних блюд

Новини партнерів

Если лень идти за хлебом. Как приготовить лепешки на кефире
Если лень идти за хлебом. Как приготовить лепешки на кефире
Неожиданное откровение Винника о своей супруге! Это самое святое
Неожиданное откровение Винника о своей супруге! Это самое святое
В авто Кошевого поставили камеру: увиденное ошеломило даже его
В авто Кошевого поставили камеру: увиденное ошеломило даже его
Як виглядає чоловік та діти Марічки Падалко
Як виглядає чоловік та діти Марічки Падалко
Названа причина развода Кардашьян и Уэста
Названа причина развода Кардашьян и Уэста
Павлик подарил беременной жене машину за баснословную сумму
Павлик подарил беременной жене машину за баснословную сумму
"Новое" лицо: Наташа Королева поразила фанатов
"Новое" лицо: Наташа Королева поразила фанатов
Кароль ошеломила фанов голой обложкой своего нового альбома
Кароль ошеломила фанов голой обложкой своего нового альбома

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти