Як в Мережі реагують на вихід Притули зі скандального шоу: "Осад залишився"

Публіка сприйняла вчинок ведучого з повагою

Вчора гучною новиною стало те, що український телеведучий Сергій Притула пішов з українського шоу "Де логіка?". Виявилося, що до шоу, яке транслюється на Новому каналі, причетна Росія, а саме – громадяни РФ є кінцевими бенефіціарами проєкту.

Вчора вийшов перший епізод першого сезону шоу з ведучим Сергієм Притулою, але в подальших сезонах проєкту він участі не братиме.

"15 випусків – це перший сезон цього шоу на Новому. Перший і останній за моєї участі у ньому, як ведучого. Як і обіцяв, в разі, якщо інформація про кінцевих бенефіціарів формату із російськими паспортами підтвердиться, ноги моєї у цьому шоу більше не буде", – заявив у своєму Facebook-акаунті Сергій Притула.

Громадськість бурхливо відреагувала на вчинок знаменитості.

Реакція соцмереж на відмову Притули брати участь в шоу "Де логіка?":

Хоча в цілому шанувальники й колеги телеведучого поставилися з повагою до його рішення, вони були здивовані, чому Сергій не зробив перевірку перед участю в шоу.

"Гідний вчинок, але дивує те, що ви не перевірили цю інформацію до участі в проєкті. Шоу вже не перший рік іде на рос.тб".

"А до початку зйомок не можна було перевірити?"

Скріншот Facebook

Скріншот Facebook

Інші подякували ведучого за те, що виконав обіцянку. До цього Сергій заявив, що якщо виявить причетність Росії до фінансування проєкту, то піде з нього.

"Це сильний вчинок, дякую за послідовність. У той же час не хочеться аби вас було менше в ефірі. Маю надію, знайдеться інше шоу (без російських грошей) для вас".

Скріншот Facebook

"Хто з нас не помиляється... Поважаю ваше рішення".

Скріншот Facebook

Але частина коментаторів поставилася з сарказмом до заяви ведучого. На їхню думку, ведучий і раніше знав про причетність до шоу громадян РФ.

"Ой, раптом підтвердилося те, що за допомогою Гуглу і так давно всім відомо? Як неочікувано".

Скріншот Facebook

"У такому випадку весь гонорар за 15 випусків з його участю, мусить перевести на благодійність і відзвітувати, а так це трохи не щиро виглядає", – написали в коментарях.

Скріншот Facebook

"Гугл видав повну інформацію за 2 секунди. Все. Де, коли і ким було створена, автор ідеї і тд.... 29 ноября 2015 года. Москва. Росія... Осадочєк..."

Скріншот Facebook

Раніше Сергій Притула показав доньці фокус і зняв її потішну реакцію.

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