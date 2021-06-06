Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Як поводяться голлівудські зірки в реальному житті: історія велорикши, який їх підвозить

Сьогодні, 15:58

Ексклюзивно для новин "Сьогодні" велорикша Джасур розповів про знайомство із Сарою Джессікою Паркер

Як голлівудські зірки поводяться поза камерами
Як голлівудські зірки поводяться поза камерами
Фото: Getty Images

Велорикша Джасур живе в Нью-Йорку вже 10 років. Його хобі – знайомитися з голлівудськими зірками. Наприклад, він підвозив зірку серіалу "Секс і місто" Сару Джессіку Паркер. Новинам "Сьогодні" Джасур ексклюзивно розповів про улюблених акторів, з якими зустрічався і яких підвозив.

Куточок дикої природи в кам'яних "п'яних" джунглях. Хто не був у Центральному парку – той не був у Нью-Йорку. Це один з найпопулярніших і найбільш відомих парків світу. Тут кожного дня можна зустріти зірок.

Прогулянку на велорикші Джасур пропонує протягом майже десятиліття. Це було хобі, коли він переїхав до США. А тепер гід родом з Узбекистану чимало заробляє: 3 години поїздки – 18 доларів, і такі вояжі популярні не тільки серед туристів, але і серед знаменитостей. Наприклад, велорикша катав зірку серіалу "Секс і місто" Сару Джессіку Паркер.

Сара Джессіка Паркер
Сара Джессіка Паркер
Фото: Getty Images

"Зустрів її випадково в парку. Помітив, що поспішає, і запропонував підвезти. Вона хороша. Вона спілкувалася, питала, звідки я, як. Я кажу: "Ось бачите, у вас запитань багато, але у мене англійська не дуже", – розповів про зіркову клієнтку Джасур.

Заплатила актриса щедро, але суму він не став розсекречувати.

"Вона говорить:" У мене немає кешу". Я сказав: "Гаразд, нічого не треба". Але вона відправила швейцара з конвертом. Там була чимала сума", – зізнався велорикша.

Зустріти в Центральному парку кінозірку – не дивина. Адже саме тут народилися сцени багатьох культових фільмів. Джасур допомагає пізнавати місця, які ми бачили по телевізору.

Коли актори знімаються, Джасур до них не підходить, а тільки спостерігає. Багато хто з них недалеко живе, тому в парку гуляє і бігає. Тоді узбек не соромиться знайомитися. Тиснув руку Адаму Сендлеру, Бену Стіллеру, Брюсу Віллісу – і робив фото на згадку.

Велорикша Джасур з Адамом Сендлером
Велорикша Джасур з Адамом Сендлером
Фото: Instagram

Майже за 10 років роботи у рикші зібралася велика фотоколекція.

"Брюс Вілліс – він теж хороший мужик. Він просто весь час поспішає", – розповів Джасур.

Велорікша Джасур з Брюсом Віллісом
Велорікша Джасур з Брюсом Віллісом
Фото: Instagram

Зарозумілих зірок Джасур у парку не зустрічав – всі охоче погоджувалися на фотосесію, незважаючи на невдоволення охорони. Тепер, в пандемію, актори, каже, у парку з'являються рідше. Але при нагоді він мріє поповнити колекцію знімками з Джонні Деппом і Дженніфер Лопес.

Раніше ми розповідали, що шанувальник зустрів Ріанну на заправці й вона не відмовилася з ним сфотографуватися.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
ТОП-10 цитат Керрі Бредшоу про кохання, чоловіків і час, за які ми її так любимо Брюса Вілліса вигнали з аптеки за те, що він відмовився надіти маску: фото Демі Мур показала рідкісні архівні фото зі старшою дочкою: тоді і зараз
голівудські зірки
Реклама

Новини партнерів

Рецепт диетических бутербродов-лодочек от Ольги Сумской
Рецепт диетических бутербродов-лодочек от Ольги Сумской
Три рецепта полезных чипсов, которые понравятся детям
Три рецепта полезных чипсов, которые понравятся детям
В сети показали, как выглядит элитный особняк Каменских
В сети показали, как выглядит элитный особняк Каменских
Дорофеева похвасталась упругими формами в нижнем белье
Дорофеева похвасталась упругими формами в нижнем белье

Популярні статті

Сьогодні, 17:47Смачно

5 рецептів смачної вечері, які варто приготувати

Сьогодні, 10:44Смачно

Як приготувати кабачкову ікру – 3 простих рецепти

Вчора, 19:25Зірково

У принца Гаррі та Меган Маркл народилася дочка

Вчора, 17:26Зірково

Поплавський покидає поста ректора і завершує кар'єру співака: Завжди має бути межа

Вчора, 16:38Зірково

Ірина Федишин виходить заміж вдруге, і ми знаємо за кого

Вчора, 10:09Психо

Гороскоп на тиждень 6-12 червня: всі знаки зодіаку

Вчора, 09:20Зірково

Ексчоловік Ані Лорак прийшов на її концерт після чуток про возз'єднання

Вчора, 07:45Events

Привітання з Днем журналіста-2021: вірші, картинки і листівки

Вчора, 06:30Events

Привітання з Днем журналіста своїми словами у прозі

5 червняЗірково

Надя Дорофєєва в лосинах і кроп-топі оголила прес напередодні першого сольного концерту: фото

5 червняЗірково

Позитив не був у захваті від того, що ексдружина розповіла про їхнє розлучення в реаліті Каменських

5 червняЗірково

Олена Кравець з чоловіком на відпочинку потрапили до об'єктиву їхньої дочки: тепле відео

5 червняЗірково

Чому Україна має такий успіх на Євробаченні: пояснюють організатори конкурсу (відео)

5 червняЗірково

Барбарі Брильській – 80. Ми згадали найкращі ролі знаменитої польської актриси

5 червняСмачно

З якої чашки кава смачніше

4 червняЗірково

Чоловіка Наташі Корольової запідозрили в новому обмані

Новини партнерів

Мессинг назвал 3 особенных знака зодиака
Мессинг назвал 3 особенных знака зодиака
Блюда из остатков картофельного пюре. Три рецепта
Блюда из остатков картофельного пюре. Три рецепта
Дорофеева призналась, почему у нее с Дантесом нет детей
Дорофеева призналась, почему у нее с Дантесом нет детей
Alyona Alyona продала пісню за рекордну суму
Alyona Alyona продала пісню за рекордну суму
Трудно поверить, что эти пары звезд одного возраста. Фото
Трудно поверить, что эти пары звезд одного возраста. Фото
Как пульс может рассказать об опасных болезнях
Как пульс может рассказать об опасных болезнях
Ученые нашли способ, как подавлять КОВИД в организме человека
Ученые нашли способ, как подавлять КОВИД в организме человека
Что произойдёт с вашим организмом после отказа от сахара
Что произойдёт с вашим организмом после отказа от сахара

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти