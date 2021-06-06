Як поводяться голлівудські зірки в реальному житті: історія велорикши, який їх підвозить

Ексклюзивно для новин "Сьогодні" велорикша Джасур розповів про знайомство із Сарою Джессікою Паркер

Як голлівудські зірки поводяться поза камерами Фото: Getty Images

Велорикша Джасур живе в Нью-Йорку вже 10 років. Його хобі – знайомитися з голлівудськими зірками. Наприклад, він підвозив зірку серіалу "Секс і місто" Сару Джессіку Паркер. Новинам "Сьогодні" Джасур ексклюзивно розповів про улюблених акторів, з якими зустрічався і яких підвозив.

Куточок дикої природи в кам'яних "п'яних" джунглях. Хто не був у Центральному парку – той не був у Нью-Йорку. Це один з найпопулярніших і найбільш відомих парків світу. Тут кожного дня можна зустріти зірок.

Прогулянку на велорикші Джасур пропонує протягом майже десятиліття. Це було хобі, коли він переїхав до США. А тепер гід родом з Узбекистану чимало заробляє: 3 години поїздки – 18 доларів, і такі вояжі популярні не тільки серед туристів, але і серед знаменитостей. Наприклад, велорикша катав зірку серіалу "Секс і місто" Сару Джессіку Паркер.

Сара Джессіка Паркер Фото: Getty Images

"Зустрів її випадково в парку. Помітив, що поспішає, і запропонував підвезти. Вона хороша. Вона спілкувалася, питала, звідки я, як. Я кажу: "Ось бачите, у вас запитань багато, але у мене англійська не дуже", – розповів про зіркову клієнтку Джасур.

Заплатила актриса щедро, але суму він не став розсекречувати.

"Вона говорить:" У мене немає кешу". Я сказав: "Гаразд, нічого не треба". Але вона відправила швейцара з конвертом. Там була чимала сума", – зізнався велорикша.

Зустріти в Центральному парку кінозірку – не дивина. Адже саме тут народилися сцени багатьох культових фільмів. Джасур допомагає пізнавати місця, які ми бачили по телевізору.

Коли актори знімаються, Джасур до них не підходить, а тільки спостерігає. Багато хто з них недалеко живе, тому в парку гуляє і бігає. Тоді узбек не соромиться знайомитися. Тиснув руку Адаму Сендлеру, Бену Стіллеру, Брюсу Віллісу – і робив фото на згадку.

Велорикша Джасур з Адамом Сендлером Фото: Instagram

Майже за 10 років роботи у рикші зібралася велика фотоколекція.

"Брюс Вілліс – він теж хороший мужик. Він просто весь час поспішає", – розповів Джасур.

Велорікша Джасур з Брюсом Віллісом Фото: Instagram

Зарозумілих зірок Джасур у парку не зустрічав – всі охоче погоджувалися на фотосесію, незважаючи на невдоволення охорони. Тепер, в пандемію, актори, каже, у парку з'являються рідше. Але при нагоді він мріє поповнити колекцію знімками з Джонні Деппом і Дженніфер Лопес.

Раніше ми розповідали, що шанувальник зустрів Ріанну на заправці й вона не відмовилася з ним сфотографуватися.

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