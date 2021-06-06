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Как ведут себя голливудские звезды в реальной жизни: история велорикши, который их подвозит

Сегодня, 15:58

Эксклюзивно для новостей "Сегодня" велорикша Джасур рассказал о знакомстве с Сарой Джессикой Паркер

Как голливудские звезды ведут себя вне камер
Как голливудские звезды ведут себя вне камер
Фото: Getty Images

Велорикша Джасур живет в Нью-Йорке уже 10 лет. Его хобби – знакомиться с голливудскими звездами. Например, он подвозил звезду сериала "Секс в большом городе" Сару Джессику Паркер. Новостям "Сегодня" Джасур эксклюзивно рассказал о любимых актерах, с которыми встречался и которых подвозил.

Уголок дикой природы в каменных "пьяных" джунглях. Кто не был в Центральном парке – тот не был в Нью-Йорке. Это один из самых популярных и наиболее известных парков мира. Здесь каждый день можно встретить звезд.

Прогулку на велорикше Джасур предлагает в течение почти десятилетия. Это было хобби, когда он переехал в США. А теперь гид родом из Узбекистана прилично зарабатывает: 3 часа поездки – 18 долларов, и такие вояжи удивительно популярны не только среди туристов, но и среди знаменитостей. Например, велорикша катал звезду сериала "Секс в большом городе" Сару Джессику Паркер.

Сара Джессика Паркер
Сара Джессика Паркер
Фото: Getty Images

"Встретил ее случайно в парке. Заметил, что спешит, и предложил подвезти. Она хорошая. Она общалась, спрашивала, откуда я, как. Я говорю: Вот видите, у вас вопросов много, но у меня английский не очень", – рассказал о звездной клиентке Джасур.

Заплатила актриса щедро, но сумму он не стал рассекречивать.

"Она говорит: "У меня нет кеша". Я сказал: "Ладно, ничего не надо". Но она отправила швейцара с конвертом. Там была приличная сумма", – признался велорикша.

Встретить в Центральном парке кинозвезду – не редкость. Ведь именно здесь родились сцены многих культовых фильмов. Джасур помогает узнать места, которые мы видели по телевизору.

Когда актеры на съемках, Джасур к ним не подходит, а только наблюдает. Многие из них недалеко живут, поэтому в парке гуляют и бегают. Тогда узбек не стесняется знакомиться. Жал руку Адаму Сэндлеру, Бену Стиллеру, Брюсу Уиллису и делал фото на память.

Велорикша Джасур с Адамом Сэндлером
Велорикша Джасур с Адамом Сэндлером
Фото: Instagram

Почти за 10 лет работы у водителя рикши собралась большая фотоколлекция.

"Брюс Уиллис – он тоже хороший мужик. Он просто все время торопится", – рассказал Джасур.

Велорикша Джасур с Брюсом Уиллисом
Велорикша Джасур с Брюсом Уиллисом
Фото: Instagram

Заносчивых звезд Джасур в парке не встречал – все охотно соглашались на фотосессию, несмотря на недовольство охраны. Сейчас, в пандемию, актеры, говорит, в парке появляются реже. Но при случае он мечтает пополнить коллекцию снимками с Джонни Деппом и Дженнифер Лопес.

Ранее мы рассказывали, что поклонник встретил Рианну на заправке и она не отказалась с ним сфотографироваться.

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