Ірина Федишин похвалилася подарунком чоловіка на день народження

Співачка відзначає день народження в теплих краях

Сьогодні українській співачці Ірині Федишин, яка нещодавно вперше показала рідного брата , виповнюється 34 роки. Свій день народження артистка вирішила відзначити з родиною на Мальдівах. Про це вона розповіла у себе на сторінці в Instagram .

Ірина зізналася, що поїздка на відпочинок – це подарунок чоловіка.

"Сьогодні я зустрічаю свій 34-й день народження на океані. Спасибі чоловікові за цей подарунок ", – підписала знімок співачка.

Ірина Федишин Фото: instagram.com/irynafedyshyn

У коментарях підписники залишили багато теплих слів.

"З днем народження. Нехай все складається, як хочеться "," Жіночого щастя, сімейного блага, люби і будь коханою "," Любові і успіхів у творчості ", – написали шанувальники.

Нагадаємо, що в минулому році Ірина з чоловіком придбали квартиру в Болгарії, але через коронавірус довелося нерухомість продати.

Раніше Ірина Федишин показала, чим займається в перервах між концертами.

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