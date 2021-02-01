Ирина Федишин похвасталась подарком мужа на день рождения
Певица отмечает день рождения в теплых краях
Сегодня украинской певице Ирине Федишин, которая недавно впервые показала родного брата, исполняется 34 года. Свой день рождения артистка решила отметить с семьей на Мальдивах. Об этом она рассказала у себя на страничке в Instagram.
Ирина призналась, что поездка на отдых – это подарок мужа.
"Сегодня я встречаю свой 34-й день рождения на океане. Спасибо мужу за этот подарок", – подписала снимок певица.
В комментариях подписчики оставили много теплых слов.
"С днем рождения. Пускай все складывается, как хочется", "Женского счастья, семейного блага , люби и будь любима", "Любви и успехов в творчестве", – написали поклонники.
Напомним, что в прошлом году Ирина с мужем приобрели квартиру в Болгарии, но из-за коронавируса пришлось недвижимость продать.
Ранее Ирина Федишин показала, чем занимается в перерывах между концертами.
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