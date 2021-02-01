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Ирина Федишин похвасталась подарком мужа на день рождения

Сегодня, 13:50

Певица отмечает день рождения в теплых краях

Сегодня украинской певице Ирине Федишин, которая недавно впервые показала родного брата, исполняется 34 года. Свой день рождения артистка решила отметить с семьей на Мальдивах. Об этом она рассказала у себя на страничке в Instagram.

Ирина призналась, что поездка на отдых – это подарок мужа.

"Сегодня я встречаю свой 34-й день рождения на океане. Спасибо мужу за этот подарок", – подписала снимок певица.

Ирина Федишин.
Ирина Федишин.
Фото: instagram.com/irynafedyshyn

В комментариях подписчики оставили много теплых слов.

"С днем рождения. Пускай все складывается, как хочется", "Женского счастья, семейного блага , люби и будь любима", "Любви и успехов в творчестве", – написали поклонники.

Напомним, что в прошлом году Ирина с мужем приобрели квартиру в Болгарии, но из-за коронавируса пришлось недвижимость продать.

Ранее Ирина Федишин показала, чем занимается в перерывах между концертами.

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