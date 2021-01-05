Без макіяжу і в капцях: Ірина Федишин поділилася затишним фото

Ірина з родиною кілька днів провела в Карпатах

Українська співачка Ірина Федишин кілька днів провела з чоловіком і дітьми в Карпатах. Сім'я відправилася до Славського, де зупинилася в одному з готельних комплексів. Зараз артистка збирається їхати додому у Львів, і наостанок опублікувала затишне фото з відпочинку.

На знімку, який Ірина опублікувала в Instagram, вона позує без макіяжу, в червоному домашньому костюмі і капцях в тон вбранню.

"Ці кілька днів провела в Карпатах. Тепер повертаюся додому готуватися до Різдва", – підписала фото Ірина.

Ірина Федишин Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Підписники Федишин оцінили її домашній образ: "Ірино, ви красуня", "Дуже гарна", "Гарна ялинка, а поруч з нею красуня-Ірина".

Нагадаємо, Аліна Гросу та Ірина Федишин розбираються, хто у кого вкрав пісню. Ми також повідомляли, що Ірина Федишин продала квартиру через коронавірус.

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