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Хіларі Дафф вразила відвертими фото домашніх пологів: Мені хотілося лізти на стіну

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
14 липня, 16:12
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Зірка "Ліззі Магуаєр" Хіларі Дафф народжувала свою третю дитину в присутності найближчих людей у себе вдома
Хіларі Дафф показала домашні пологи
Хіларі Дафф показала домашні пологи / Фото: instagram/hilaryduff/

На початку весни 33-річна Хіларі Дафф втретє стала мамою – зірка народила дочку, яку вони з чоловіком, Меттью Комою, назвали Мей Джеймс Бейр. Тепер, коли дівчинці виповнилося майже чотири місяці, її зіркова мама в деталях розповіла про те, як вона пережила пологи. Найбільше здивувало шанувальників акторки, що пологи пройшли вдома.

Усе частіше люди в Мережі починають показувати себе справжніми, без фотошопу і в самих повсякденних життєвих моментах. От і 15 прекрасних своєю природністю українок усміхалися жителям столиці й гостям Києва з великих і красивих діджітальних екранів України.

В Instagram Хіларі Дафф опублікувала серію душевних фотографій, які були зроблені під час домашніх пологів. Крім чоловіка акторки, там також були присутні її мама і 9-річний син. Така атмосфера створила підтримку для Хіларі.

Хіларі Дафф розповіла, як народжувала вдома
Хіларі Дафф розповіла, як народжувала вдома / Фото: instagram/hilaryduff/

Ідеальний обсяг простору, гумор, спокій і люди, які підтримували мою силу. Мій чоловік був найспокійнішою людиною в кімнаті, коли мені хотілося лізти на стіну, а моя маленька Моллі – просто незвичайна доула, яка сиділа зі мною, коли мені потрібно було бути спокійною, – написала акторка.

Зірка також показала миле фото спеціально оформленої ванної.

Ванна для пологів Хіларі Дафф
Ванна для пологів Хіларі Дафф / Фото: instagram/hilaryduff/

За словами Хіларі Дафф, вагітність і пологи – це важка робота, тому вона вдячна, що їй допомагають з вихованням дітей близькі. Крім новонародженої дочки та сина Луки, в акторки і її чоловіка є ще маленька дочка Бенкс Вайолет, яка народилася у 2018 році.

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Вчора стала мамою інша знаменитість – Даша Квіткова. Весь процес пологів вона показала в соцмережі.

Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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Я досить рано став батьком. Коли народився Саша, а потім Христина, у мене ще був вітер в голові. Можна сказати, був творчою і навіть легковажною людиною. Зараз відчуваю подвійну відповідальність. Я вже і батько, і дід. Маю трьох онуків. Виходить, мої онуки старше сина

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