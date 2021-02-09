Григория Чапкиса срочно госпитализировали. Хореографу тяжело дышать и ходить

Этой ночью хореограф снова оказался в больнице

Хореограф Григорий Чапкис, который еще месяц назад после выписки из больницы плохо себя чувствовал, попал в реанимацию. В ночь на 9 февраля его забрала скорая и доставила в Киевскую городскую клиническую больницу. Об этом сам артист сказал изданию "Гордон".

После перенесенного воспаления легких у Григория Чапкиса начались осложнения. Диагноз еще неизвестен, а пока артист находится в реанимации.

Григорий Чапкис Фото: facebook.com/grigoriy.chapkis

"У меня сковало спину и ноги. Тяжело ходить и тяжело дышать. Тут очень хороший персонал", – сказал Григорий Чапкис.

Он добавил, что скорее всего это остаточные последствия от пневмонии, из-за которых у него сковало ноги и спину.

Кроме этого, за время болезни хореограф очень сильно похудел.

Ранее Григорий Чапкис вышел на связь, когда получил отрицательный тест на коронавирус. Хореограф пожаловался, что после такого количества уколов ему "не на чем сидеть".

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