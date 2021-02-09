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Филипп Киркоров перестал носить парики. В Сети обсуждают новый имидж певца

Сегодня, 19:07

Артист опубликовал фото в новом образе

Филипп Киркоров, который в этом году едет покорять "Евровидение", кардинально сменил имидж. Певец решил перестать скрывать свою седину.

В Instagram артист опубликовал новое фото.

"Новый я. Седина в бороду, бес в ... Ваши варианты?", – поинтересовался Киркоров у подписчиков.

Филипп Киркоров
Филипп Киркоров
Фото: instagram.com/fkirkorov

Мнение поклонников разделилось. Одни считают, что певцу новый образ очень идет. Например, Оля Полякова смену имиджа Киркорова оценила.

"Во-первых, это красиво", – написала певица.

Также в комментариях пишут: "Филипп,выглядите потрясно!", "Новый образ – благородный, статный!", "Вам идет".

Другие же написали, что Киркоров постарел.

"На дедушку стали похожи", "Брюнетом лучше", "Седина старит", – написали в Сети.

Напомним, недавно МИД Литвы внес Филиппа Киркорова в список людей, которым ограничили въезд в страну на пять лет.

Ранее Алла Пугачева отписалась от Филиппа Киркорова в Instagram.

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