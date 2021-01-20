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Філіп Кіркоров судитиметься з Литвою через заборону на в'їзд

Сьогодні, 15:50

Адвокатом артиста став Олександр Добровінський

Днями ми повідомляли, що МЗС Литви вніс Філіпа Кіркорова в список людей, яким обмежили в'їзд в країну на п'ять років. Санкції запровадили через те, що він відвідував окупований Російською Федерацією Крим.

Кіркоров ж вважає, що "використовувати культуру в політичних цілях – негідно". Тепер, як повідомляє Telegram-канал Mash, Кіркоров через суд має намір повернути собі право на відвідування Литви.

Співак Філіп Кіркоров
Співак Філіп Кіркоров
Фото: instagram.com/fkirkorov

Інтереси Кіркорова представлятиме адвокат Олександр Добровінський, який, до слова, представляв у суді родину Сергія Захарова, який загинув після ДТП з актором Михайлом Єфремовим.

"Філіп довірив мені вести його справи в судах Європи, де ми будемо боротися і відстоювати його громадянську позицію. На мій погляд, культура, мистецтво, спорт і любов повинні бути поза політикою", – заявив юрист.

Раніше Філіп Кіркоров потрапив в гучний скандал з Олею Поляковою.

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