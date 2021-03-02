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Євробачення-2021: Росія вперше за 9 років проведе нацвідбір

Сьогодні, 12:00

Представника виберуть шляхом глядацького голосування

Несподіваний поворот подій – Росія вирішила вибрати свого представника на "Євробаченні" не на "супертаємному" закритому голосуванні журі (як завжди), а нарешті влаштувати національний відбір, повідомляє INTERFAX.RU з посиланням на пресслужбу Першого каналу.

Минулого року на конкурсі Росію мав представляти гурт Little Big. Як всі інші учасники, гурт автоматично мав взяти участь у конкурсі і цього року, але з новою піснею. Новий трек Little Big не представили, і поки невідомо, чи буде колектив подавати заявку на нацвідбір.

"Виконавець і пісня, які представлять Росію на конкурсі "Євробачення" в травні 2021 року в Роттердамі, буде обрано 8 березня в результаті національного глядацького голосування в спеціальному святковому шоу", – повідомили в пресслужбі Першого каналу.

У РФ повноваженнями на вибір артистів, які будуть представляти країну на "Євробаченні", мають Перший канал і ВДТРК (Всеросійська державна телевізійна і радіомовна компанія) – члени Європейської мовної спілки. Останній раз, коли учасника обрали шляхом голосування глядачів був у 2012 році – тоді на "Євробачення" від РФ поїхали "Бурановские бабушки".

Нагадаємо, названа пісня, з якою Go_A представить Україну на "Євробаченні".

Всі подробиці в спецтемі Eurovision: Rotterdam 2021

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