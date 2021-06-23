Екатерина Репяхова с криком и болью встретила своего сына: Я плакала

Украинский артист Виктор Павлик и его супруга в ночь с 14 на 15 июня стали родителями. Теперь Екатерина Репяхова рассказывает подробности родов подписчикам и делится фотографиями

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова в роддоме Фото: instagram.com/repyahovakate

Екатерина Репяхова, которая ранее рассказала, как пережила первые схватки и начало родов, продолжает делиться опытом рождения малыша. Роды супруги Виктора Павлика были непростыми, но, впервые увидев малыша, она заплакала и была счастлива. В общем, июнь оказался очень плодотворным для звезд. И если у вас он прошел не столь насыщенно, впереди есть еще два месяца лета, чтобы сделать его незабываемым. Для этого смотрите 10 крутых лайфхаков.

В Instagram-аккаунте Екатерины Репяховой появилась серия черно-белых фотографий, сделанных сразу после появления ее сына, Михаила, на свет. В кадре запечатлена его первая встреча с мамой и папой, а также трогательный момент, когда Виктор Павлик держит супругу за руку. Однако на самих родах артист не присутствовал. Он оставался в коридоре, ожидая новостей.

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова после родов Фото: instagram.com/repyahovakate

По словам Екатерины Репяховой, самым сложным моментом были потуги. Они длились 25 минут, но супруге артиста они казались тогда целой вечностью. Екатерина призналась, что ей было так больно, что она не чувствовала схваток и будто находилась в другом пространстве.

"Когда врачи ко мне обращались, я не с первого раза их слышала. Хотя в этот момент самое главное слушать акушерку и дышать правильно. От этого зависит насколько быстро ты родишь. Я пыталась сконцентрироваться, но у меня не очень получалось. В какой-то момент мне ничего не оставалось, как взять себя в руки, перестать кричать и начать правильно дышать. В 2:15 начались потуги, Ирина Владиславовна говорит к 3:00 родим. Я начала кричать, что до 3-х я умру. Я старалась изо всех сил и к 2:40 мне положили Мишутку на грудь", – рассказала Екатерина Репяхова.

Екатерина Репяхова показала фото после рождения сына Фото: instagram.com/repyahovakate

После этого растроганная Екатерина Репяхова начала разговаривать с сыном и все остальное, по ее словам, уже было неважным. Молодую маму с сыном оставили на два часа наедине.

"Мишутка поднял голову и очень внимательно меня рассматривал. Он и сейчас любит все внимательно рассматривать. Сказать, что это счастье – не сказать ничего. Невозможно сравнить ни с чем. Первое прикосновение и запах Мишутки я не забуду никогда. Мой мир. Моя Вселенная. Мой Мишенька", – написала супруга Виктора Павлика.

Сын Екатерины Репяховой Михаил Фото: instagram.com/repyahovakate

Подробнее об истории любви Екатерины Репяховой и Виктора Павлика смотрите в видео:

Напомним, ранее супруга Виктора Павлика рассказала, как ей стало хуже после родов.

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