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Дженніфер Лопес перетвориться на кілера в новому фільмі. Він буде знятий в дусі "Леона"

Сьогодні, 17:07

Цього разу акторка відіграє не милу наречену або танцівницю, а зухвалу кілершу

Співачка й акторка Дженніфер Лопес, яка нещодавно заспівала на інавгурації президента США, зіграє головну роль у бойовику "Мати". Фільм випустить стрімінг-платформа Netflix, а сама Лопес виступить і продюсеркою картини.

На відміну від попередніх ролей акторки, в цей раз вона зіграє найману вбивцю, яка вирішує вийти з тіні, коли в руки її ворогів потрапляє її дочка.

Як повідомляє Deadline, атмосфера і стилістика фільму нагадуватиме всім відомий фільм "Леон" з Жаном Рено і Наталі Портман.

Дженіфер Лопес
Дженіфер Лопес
Фото: Getty Images

Режисером фільму виступить Нікі Каро, яка нещодавно зняла фільм "Мулан". До речі, в Китаї перед виходом цього фільму влаштували справжній бойкот.

Раніше стало відомо, що скандального актора Армі Хаммера замінять іншим актором в новій комедії з Лопес.

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Дженніфер Лопес
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