Дженнифер Лопес превратится в киллера в новом фильме. Он будет снят в духе "Леона"

На сей раз актриса сыграет не милую невесту или танцовщицу, а дерзкую киллершу

Певица и актриса Дженнифер Лопес, которая недавно спела на инаугурации президента США, сыграет главную роль в боевике "Мать". Фильм выпустит стриминг-платформа Netflix, а сама Лопес выступит и продюсером картины.

В отличие от предыдущих ролей актрисы, в этот раз она сыграет наемную убийцу, которая решает выйти из тени, когда у ее врагов оказывается ее дочь.

Как сообщает Deadline, атмосфера и стилистика фильма будет напоминать всем известный фильм "Леон" с Жаном Рено и Натали Портман.

Дженнифер Лопес Фото: Getty Images

Режиссером фильма выступит Ники Каро, которая недавно сняла фильм "Мулан". Кстати, в Китае перед выходом этого фильма устроили настоящий бойкот.

Ранее стало известно, что оскандалившегося актера Арми Хаммера заменят другим актером в новой комедии с Лопес.

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