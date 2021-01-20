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Замість "канібала" Армі Хаммера з Дженніфер Лопес в комедії зіграє зірка "Трансформерів"

Сьогодні, 17:30

Зйомки фільму повинні ось-ось розпочатися

Зірка оскароносного фільму Армі Хаммер після скандалу через фрагменти його листування з коханками, відмовився від ролі в комедії з Дженніфер Лопес. Сам же актор, якого звинуватили в канібалізмі, не спростував і не підтвердив чуток, а тим часом творці Shotgun Wedding ("Весілля по зальоту") вже почали переговори з потенційним кандидатом на роль – зіркою "Трансформерів" Джошом Дюамелем.

За сюжетом, Дарсі (Дженніфер Лопес) і Том вирішують влаштувати незвичайне весілля на виїзді та збирають всю сім'ю, що дається їм непросто. Перед церемонією наречений і наречена усвідомлюють, що їхня пристрасть починає згасати. Але тут на весілля вриваються невідомі та беруть всіх в заручники. Тепер Дарсі й Тому потрібно врятувати і свої стосунки, і життя родичів.

Джош Дюамель, Дженніфер Лопес, Армі Хаммер
Джош Дюамель, Дженніфер Лопес, Армі Хаммер
Фото: Getty Images

Знаменитий актор Раян Рейнольдс виступає у фільмі в виконавчим продюсером. Фільмування повинні вже ось-ось розпочатися.

Нагадаємо, раніше колишня Армі Хаммера приголомшила зізнанням, що актор хотів зробити з неї барбекю.

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