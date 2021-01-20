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В діамантах і вбранні Chanel. Дженніфер Лопес заспівала на інавгурації президента США (відео)

Сьогодні, 19:37

Артистка виконала композицію This Land Is Your Land

Сьогодні, 20 січня, у Вашингтоні проходить урочистий захід з нагоди інавгурації 46-го президента США Джо Байдена, де вже заспівала гімн США Леді Гага. На заході також виступила і знаменита американська співачка і актриса Дженніфер Лопес.

Джей Ло заспівала пісню This Land Is Your Land. Це знаменита американська композиція співака Вуді Гатрі. Артист написав її в 1940 році на мелодію пісні гурту Carter Family When the World's on Fire. У ній Вуді описує панораму США від Каліфорнії до Лонг-Айленда як великої країни, яка тепер живе не за тими високим принципам, на яких була заснована.

Зазначимо, що провідним концертної частини інавгурації став актор Том Хенкс.

Ми вже описали, який наряд вибрала для інавгурації Джилл Байден – нова перша леді США. Ми також повідомляли, що Меланія і Дональд Трамп залишили Білий дім. Дізнайтеся, у чому була Меланія на своєму останньому заході у ролі першої леді США.

Всі подробиці в спецтемі Інавгурація Джо Байдена

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