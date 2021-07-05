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Джанабаєва спростувала чутки про те, що вона дружила з колишньою дружиною Меладзе: Це не так!

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка
5 липня, 14:13
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Альбіна Джанабаєва і Валерій Меладзе стали зустрічатися, коли артист був ще в шлюбі. Їхній перший син народився в 2004 році, а зі своєю колишньою дружиною Валерій розлучився лише в 2014-му
Альбіна Джанабаєва і Валерій Меладзе
Альбіна Джанабаєва і Валерій Меладзе / Фото: instagram.com/albinadzhanabaeva

Історія стосунків співака Валерія Меладзе та його дружини, екс-учасниці "ВІА Гри" Альбіни Джанабаєвої, які недавно втретє стали батьками, досить складна. За словами Альбіни, вони з Валерієм кілька разів розлучалися і сходилися. При цьому всі роки їхніх стосунків Валерій був офіційно одружений і розлучився з екс-дружиною лише в 2014 році.

У новому інтерв'ю Ксенія Собчак поцікавилася у Альбіни, який слух про неї її дратує найбільше.

"Була така річ, що, мовляв, я була вхожа в дім і дружила з дружиною. Не була я нікуди вхожа, ні з ким я не дружила. Мене це непокоїло. Я ж не можу всім сказати: це не так, цього не було ! Ні до чого все це. Просто ця інформація з'явилася звідкись, я розумію, що вона погіршила ставлення до мене. Але це не так", – зізналася Альбіна.

Альбіна Джанабаєва розповіла про ультиматум, який вона поставила Валерію Меладзе
Альбіна Джанабаєва розповіла про ультиматум, який вона поставила Валерію Меладзе / Фото: Скріншот з YouTube

Також Собчак попросила Джанабаєву розповісти, чи ставила вона коли-небудь Валерію ультиматуми, мовляв, або він вибирає її, або вони розлучаються.

"Було, звичайно, – відповіла Джанабаєва, – Там була ситуація, що вимагала або його включення якогось, або – все. Це сталося, коли все стало відомо (мається на увазі стосунки Альбіни та Валерія – Ред.), коли все розкрилося. З одного боку, це повинно було колись статися, я прекрасно це розумію. І чим більшим був натяг, тим далі це полетіло. А натяг був достатнім, ми не могли це зберегти між нами, громадськість включилася. У цей момент мені потрібна була підтримка, тверде чоловіче плече".

Альбіна Джанабаєва на честь дня народження Валерія Меладзе опублікувала рідкісне сімейне фото
Альбіна Джанабаєва на честь дня народження Валерія Меладзе опублікувала рідкісне сімейне фото / Фото: instagram.com/albinadzhanabaeva

Екссолістка "ВІА Гри" Альбіна Джанабаєва і Валерій Меладзе перебувають у шлюбі з 2014 року. У зіркової пари є двоє синів – Костянтин, який народився в 2004 році і Лука, що з'явився на світ в 2014 році. Крім того, у 55-річного співака є троє дочок від першого шлюбу. Зі своєю дружиною Іриною Валерій офіційно розлучився в 2014 році.

Раніше Джанабаєва і Меладзе в честь дня народження сина поділилися його рідкісними кадрами.

Інтерв'ю Альбіни Джанабаєвої і Костянтина Меладзе для YouTube-програми Ксенії Собчак:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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