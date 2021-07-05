Джанабаєва спростувала чутки про те, що вона дружила з колишньою дружиною Меладзе: Це не так!

Альбіна Джанабаєва і Валерій Меладзе стали зустрічатися, коли артист був ще в шлюбі. Їхній перший син народився в 2004 році, а зі своєю колишньою дружиною Валерій розлучився лише в 2014-му

Альбіна Джанабаєва і Валерій Меладзе / Фото: instagram.com/albinadzhanabaeva

Історія стосунків співака Валерія Меладзе та його дружини, екс-учасниці "ВІА Гри" Альбіни Джанабаєвої, які недавно втретє стали батьками, досить складна. За словами Альбіни, вони з Валерієм кілька разів розлучалися і сходилися. При цьому всі роки їхніх стосунків Валерій був офіційно одружений і розлучився з екс-дружиною лише в 2014 році.

У новому інтерв'ю Ксенія Собчак поцікавилася у Альбіни, який слух про неї її дратує найбільше.

"Була така річ, що, мовляв, я була вхожа в дім і дружила з дружиною. Не була я нікуди вхожа, ні з ким я не дружила. Мене це непокоїло. Я ж не можу всім сказати: це не так, цього не було ! Ні до чого все це. Просто ця інформація з'явилася звідкись, я розумію, що вона погіршила ставлення до мене. Але це не так", – зізналася Альбіна.

Альбіна Джанабаєва розповіла про ультиматум, який вона поставила Валерію Меладзе / Фото: Скріншот з YouTube

Також Собчак попросила Джанабаєву розповісти, чи ставила вона коли-небудь Валерію ультиматуми, мовляв, або він вибирає її, або вони розлучаються.

"Було, звичайно, – відповіла Джанабаєва, – Там була ситуація, що вимагала або його включення якогось, або – все. Це сталося, коли все стало відомо (мається на увазі стосунки Альбіни та Валерія – Ред.), коли все розкрилося. З одного боку, це повинно було колись статися, я прекрасно це розумію. І чим більшим був натяг, тим далі це полетіло. А натяг був достатнім, ми не могли це зберегти між нами, громадськість включилася. У цей момент мені потрібна була підтримка, тверде чоловіче плече".

Альбіна Джанабаєва на честь дня народження Валерія Меладзе опублікувала рідкісне сімейне фото / Фото: instagram.com/albinadzhanabaeva

Екссолістка "ВІА Гри" Альбіна Джанабаєва і Валерій Меладзе перебувають у шлюбі з 2014 року. У зіркової пари є двоє синів – Костянтин, який народився в 2004 році і Лука, що з'явився на світ в 2014 році. Крім того, у 55-річного співака є троє дочок від першого шлюбу. Зі своєю дружиною Іриною Валерій офіційно розлучився в 2014 році.

Раніше Джанабаєва і Меладзе в честь дня народження сина поділилися його рідкісними кадрами.

Інтерв'ю Альбіни Джанабаєвої і Костянтина Меладзе для YouTube-програми Ксенії Собчак: