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Джанабаєва і Меладзе на честь дня народження сина поділилися його рідкісними кадрами

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
2 липня, 14:38
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2 липня молодшому синові Валерія Меладзе та Альбіни Джанабаєвої виповнюється сім років. У себе в соцмережах зіркові батьки опублікували рідкісні кадри Луки
Молодшому синові Валерія Меладзе та Альбіни Джанабаєвої виповнилося сім років
Молодшому синові Валерія Меладзе та Альбіни Джанабаєвої виповнилося сім років / Фото: instagram.com/meladzevalerian

Сьогодні в родині Альбіни Джанабаєвої і Валерій Меладзе, які недавно стали багатодітними батьками , свято. Їх молодшому синові Луці виповнюється сім років. У себе в Instagram пара зворушливо привітала хлопчика з днем народження.

Валерій Меладзе в Instagram поділився раніше неопублікованих фото сина.

Сьогодні нашому синочкові Луці виповнюється 7 років! У цьому ранньому віці в ньому вже так багато чоловічого. Взагалі сучасні діти захоплюють мене здатністю вбирати знання, свободою мислення, умінням відстоювати свою думку. Але як же багато потрібно намагатися нам дорослим, що б зробити цей світ досконаліше, і що б наші діти були мудрішими і добрішими за нас! – написав співак.

Валерій Меладзе показав рідкісне фото молодшого сина
Валерій Меладзе показав рідкісне фото молодшого сина / Фото: instagram.com/meladzevalerian

Альбіна Джанабаєва в Instagram опублікувала свіжий відеоролик, показавши, як Лука їде на сегвеї і одночасно котить коляску молодшої сестри. Співачка зазначила, що коляска порожня.

З днем народження наш дорогий хлопчик !!! Яскравий, талановитий, спортивний і невгамовний. Завжди залишайся таким! Любимо! – підписала відео артистка.

Варто зауважити, Альбіна Джанабаєва і Валерій Меладзе оберігають своїх дітей від публічності і рідко показують кадри з 17-річним Костянтином і семирічним Лукою. Але іноді хлопчиків все ж можна побачити в мікроблогах в Instagram їх батьків. Також в квітні цього року у артистів народилася дочка Агата. Крім того, у 56-річного Валерія Меладзе є троє дочок від першого шлюбу.

Про багатодітних зірок – дивіться в сюжеті програми "Зірковий шлях":

Раніше ми розповідали, що зовсім скоро Валерій Меладзе виступить в Києві. Пропонуємо дізнатися, як Мережа відреагувала на це.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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