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Джанабаева опровергла слух о том, что она дружила с бывшей супругой Меладзе: Это не так!

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор
5 июля, 14:13
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Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе стали встречаться, когда артист был еще в браке. Их первый сын родился в 2004 году, а со своей бывшей супругой Валерий развелся лишь в 2014-м
Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе
Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе / Фото: instagram.com/albinadzhanabaeva

История отношений певца Валерия Меладзе и его супруги, экс-участницы "ВИА Гры" Альбины Джанабаевой, которые недавно в третий раз стали родителями, довольно сложная. По словам Альбины, они с Валерием несколько раз расставались и сходились. При это все годы их отношений Валерий был официально женат и развелся с экс-супругой лишь в 2014 году.

В новом интервью Ксения Собчак поинтересовалась у Альбины, какой слух о ней ее раздражает больше всего.

"Была такая вещь, что, мол, я была вхожа в дом и дружила с женой. Не была я никуда вхожа, ни с кем я не дружила. Меня это беспокоило. Я же не могу всем сказать: это не так, этого не было! Ни к чему все это. Просто эта информация появилась откуда-то, я понимаю, что она усугубила отношение ко мне. Но это не так", – призналась Альбина.

Альбина Джанабаева рассказала об ультиматуме, который она поставила Валерию Меладзе
Альбина Джанабаева рассказала об ультиматуме, который она поставила Валерию Меладзе / Фото: Скриншот из YouTube

Также Собчак попросила Джанабаеву рассказать, ставила ли она когда-либо Валерию ультиматумы, мол, либо он выбирает ее, либо они расстаются.

"Было, конечно, – ответила Джанабаева, – Там была ситуация, требующая либо его включения какого-то, либо всё. Это случилось, когда все стало известно (имеется в виду отношения Альбины и Валерия – Ред.), когда все вскрылось. С одной стороны, это должно было когда-то случиться, я прекрасно это понимаю. И чем больше было натяжение, тем дальше это полетело. А натяжение было достаточное, мы не могли это сохранить между нами, общественность включилась. В этот момент мне нужна была поддержка, твердое мужское плечо".

Альбина Джанабаева рассказала об ультиматуме, который она поставила Валерию Меладзе
Альбина Джанабаева рассказала об ультиматуме, который она поставила Валерию Меладзе / Фото: Скриншот из YouTube

Экс-солистка "ВИА Гры" Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе состоят в браке с 2014 года. У звездной пары уже есть два сына — Константин, который родился в 2004 году и Лука, появившийся на свет в 2014 году. Кроме того, у 55-летнего певца есть трое дочерей от первого брака. Со своей супругой Ириной Валерий официально развелся в 2014 году.

Ранее Джанабаева и Меладзе в честь дня рождения сына поделились его редкими кадрами.

Интервью Альбины Джанабаевой и Константина Меладзе для YouTube-программы Ксении Собчак:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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