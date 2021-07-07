Дорофеева повторила горячие образы с сольного концерта на Atlas Weekend (фото и видео)

Надя Дорофеева выступила на фестивале Atlas Weekend дважды. Для первого дня она выбрала образ из клипа "Почему", а для второго – костюм, в котором она отыграла свой первый сольник

DOROFEEVA выступила на Atlas Weekend / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

В Киеве продолжает летний музыкальный фестиваль Atlas Weekend, где ранее певец MЕLOVIN совершил каминг-аут, поцеловавшись с девушкой и парнем. На сцену феста также вышла DOROFEEVA, которая повторила два горячих образа, в которых мы ее видели ранее.

Для первого дня Надя выбрала тот самый белый костюм из клипа "Почему". Розовые короткие волосы и яркий мейк – очень к лицу Дорофеевой.

Отрывком своего выступления на Atlas Weekend артистка поделилась в Instagram-профиле.

Второе шоу DOROFEEVA было не менее откровенным и ярким. Она танцевала перед многотысячной толпой в синем сетчатом костюме и короткой курточке.

Фестиваль Atlas Weekend стартовал 5 июля и продлится до 11 июля. Первые два дня концертов – бесплатные. Зрители уже увидели выступления Тины Кароль, Дантеса, DOROFEEVA, MELOVIN, Воплі Відоплясова, ALEKSEEV, Златы Огневич и многих других артистов.

Смотрите интервью Нади Дорофеевой о карьере, семье и детях:

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