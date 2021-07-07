Дорофеева повторила горячие образы с сольного концерта на Atlas Weekend (фото и видео)

В Киеве продолжает летний музыкальный фестиваль Atlas Weekend, где ранее певец MЕLOVIN совершил каминг-аут, поцеловавшись с девушкой и парнем. На сцену феста также вышла DOROFEEVA, которая повторила два горячих образа, в которых мы ее видели ранее.
Для первого дня Надя выбрала тот самый белый костюм из клипа "Почему". Розовые короткие волосы и яркий мейк – очень к лицу Дорофеевой.
Отрывком своего выступления на Atlas Weekend артистка поделилась в Instagram-профиле.
Второе шоу DOROFEEVA было не менее откровенным и ярким. Она танцевала перед многотысячной толпой в синем сетчатом костюме и короткой курточке.
Фестиваль Atlas Weekend стартовал 5 июля и продлится до 11 июля. Первые два дня концертов – бесплатные. Зрители уже увидели выступления Тины Кароль, Дантеса, DOROFEEVA, MELOVIN, Воплі Відоплясова, ALEKSEEV, Златы Огневич и многих других артистов.
Смотрите интервью Нади Дорофеевой о карьере, семье и детях:
Ранее мы рассказывали, как прошло невероятное выступление Тины Кароль на Atlas Weekend.