Змінити мову на: RU Перейти до новин logo

Топ-новина

Помер Меньшов

Топ-новина

Скандал з Меладзе

Спецтема

Тести

Спецтема

Atlas Weekend

Спецтема

Найдорожче

Спецтема

Канни-2021
СЬОГОДНІ Lifestyle Новини шоу бізнесу

MELOVIN зробив камінг-аут на Atlas Weekend, але його вирізали з ефіру: "заборонене" відео

Юлія Безпечна Юлія Безпечна Нічний редактор
5 липня, 23:28
Копіювати лінк
Співак заявив, що не хотів би жити в країні, де боротьба за свої права і свободи підпадає під цензуру
Співак MELOVIN на Atlas Weekend / колаж "Сьогодні"
Співак MELOVIN на Atlas Weekend / колаж "Сьогодні"

Український співак MELOVIN під час виступу на фестивалі Atlas Weekend, який проходить зараз у Києві, вирішив підтримати представників ЛГБТ і просто на сцені спочатку поцілував дівчину, потім хлопця, а в кінці дістав прапор ЛГБТ. Але виявилося, що ці кадри вирізали з прямого ефіру.

Про свій камінг-ауті на фестивалі сам співак написав у Instagram, розмістивши відповідне відео з вирізаним з ефіру епізодом.

"Мій офіційний камінаут, який відбувся зі сцени, було вирізано з прямого ефіру М1. Моє відео і досі не завантажують на YouTube. І все через те, що я показав свою сутність. Для мене немає значення колір, віра чи стать, адже любити потрібно людину, тіло, душу", – написав співак.

Читайте також:

Він також підкреслив, що не хотів би жити в країні, де боротьба за свої права і свободи підпадає під цензуру.

"У цей самий час таке кохання не визнається кимось, блокується та просто не випускається в ефір. Невже боротьба за власні права та свободи повинна мати цензуру? Якщо ні, то я беззаперечно підтримую вас. А якщо так, то я не впевнений, що хочу існувати в такому майбутньому України", – написав MELOVIN.

Зазначимо, співак і раніше висловлював підтримку ЛГБТ і на запитання про його нетрадиційну орієнтацію відповідав, що на такі чутки йому плювати і вони його абсолютно не бентежать.

Нагадаємо, MELOVIN розповів, що найбрудніші чутки, які розпускали про нього, були, що він нібито спить з Андрієм Данилком.

Юлія Безпечна
Юлія Безпечна Нічний редактор

Поки ви спите, я готую для вас новини, з яких ви починаєте свій день. Закінчила Видавничо-поліграфічний факультет НТУУ "КПІ". У ЗМІ з 2003 року. Працювала в "Укрінформі", "Українськіх новинах" і "РБК-Україна", на порталі "Телекритика". У команді Segodnya.ua – з серпня 2020 го.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Lifestyle
Показати ще
Реклама
Гороскоп
Твій гороскоп на Сьогодні
Читати гороскоп
Лайфхак дня
Як реанімувати букет квітів
Хакнути
Спецпроект
Календар лайфхаків
Липень
Лайфхаки за календарем
SHOW MUST GO ON

Каннський кінофестиваль

6 — 17 липня

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня
тест
Впізнаєш зірку за її модним образом?
Спробувати
Цитата дня

"Костя до такої міри скромний, інтелігентний і настільки з трепетом ставиться до жінок ... Але щоб якимось чином натякати на те, що він чогось хоче взамін на щось ... Більше того, якщо поставити запитання самій Кароліні, мені здається, вона не зможе пояснити, до чого це все ляпнула"

Валерій Меладзе співак
Більше про конфлікт Меладзе та Лорак
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
4 - 10 липня
Читати гороскоп
Перший сольний
Концерт ONUKA
27 серпня / 19:00
Детальніше про сольник
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Вечеря за ₴200 000 в Києві
За що такі гроші?
Хронометраж
01
дній
07
годин
52
хвилин
39
секунд
6 - 18 червня

74-й Каннський кінофестиваль

Перейти на спецтему
Just do it
Корисна порада на Сьогодні
Їсти овочі щодня
Чому це важливо?
Гороскоп
Твій гороскоп на липень
Овен

Овен

 Овен

Телець

 Овен

Близнюки

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Діва

 Овен

Терези

 Овен

Скорпіон

 Овен

Стрілець

 Овен

Козеріг

 Овен

Водолій

 Овен

Риби
Гороскоп
Найнебезпечніші серед знаків зодіаку
Дізнатись хто?

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти