MELOVIN зробив камінг-аут на Atlas Weekend, але його вирізали з ефіру: "заборонене" відео

Український співак MELOVIN під час виступу на фестивалі Atlas Weekend, який проходить зараз у Києві, вирішив підтримати представників ЛГБТ і просто на сцені спочатку поцілував дівчину, потім хлопця, а в кінці дістав прапор ЛГБТ. Але виявилося, що ці кадри вирізали з прямого ефіру.
Про свій камінг-ауті на фестивалі сам співак написав у Instagram, розмістивши відповідне відео з вирізаним з ефіру епізодом.
"Мій офіційний камінаут, який відбувся зі сцени, було вирізано з прямого ефіру М1. Моє відео і досі не завантажують на YouTube. І все через те, що я показав свою сутність. Для мене немає значення колір, віра чи стать, адже любити потрібно людину, тіло, душу", – написав співак.
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Він також підкреслив, що не хотів би жити в країні, де боротьба за свої права і свободи підпадає під цензуру.
"У цей самий час таке кохання не визнається кимось, блокується та просто не випускається в ефір. Невже боротьба за власні права та свободи повинна мати цензуру? Якщо ні, то я беззаперечно підтримую вас. А якщо так, то я не впевнений, що хочу існувати в такому майбутньому України", – написав MELOVIN.
Зазначимо, співак і раніше висловлював підтримку ЛГБТ і на запитання про його нетрадиційну орієнтацію відповідав, що на такі чутки йому плювати і вони його абсолютно не бентежать.
Нагадаємо, MELOVIN розповів, що найбрудніші чутки, які розпускали про нього, були, що він нібито спить з Андрієм Данилком.