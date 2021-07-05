MELOVIN зробив камінг-аут на Atlas Weekend, але його вирізали з ефіру: "заборонене" відео

Співак заявив, що не хотів би жити в країні, де боротьба за свої права і свободи підпадає під цензуру

Співак MELOVIN на Atlas Weekend / колаж "Сьогодні"

Український співак MELOVIN під час виступу на фестивалі Atlas Weekend, який проходить зараз у Києві, вирішив підтримати представників ЛГБТ і просто на сцені спочатку поцілував дівчину, потім хлопця, а в кінці дістав прапор ЛГБТ. Але виявилося, що ці кадри вирізали з прямого ефіру.

Про свій камінг-ауті на фестивалі сам співак написав у Instagram, розмістивши відповідне відео з вирізаним з ефіру епізодом.

"Мій офіційний камінаут, який відбувся зі сцени, було вирізано з прямого ефіру М1. Моє відео і досі не завантажують на YouTube. І все через те, що я показав свою сутність. Для мене немає значення колір, віра чи стать, адже любити потрібно людину, тіло, душу", – написав співак.

Він також підкреслив, що не хотів би жити в країні, де боротьба за свої права і свободи підпадає під цензуру.

"У цей самий час таке кохання не визнається кимось, блокується та просто не випускається в ефір. Невже боротьба за власні права та свободи повинна мати цензуру? Якщо ні, то я беззаперечно підтримую вас. А якщо так, то я не впевнений, що хочу існувати в такому майбутньому України", – написав MELOVIN.

Зазначимо, співак і раніше висловлював підтримку ЛГБТ і на запитання про його нетрадиційну орієнтацію відповідав, що на такі чутки йому плювати і вони його абсолютно не бентежать.

Нагадаємо, MELOVIN розповів, що найбрудніші чутки, які розпускали про нього, були, що він нібито спить з Андрієм Данилком.