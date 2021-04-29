Дочка Єфремова про зміну гендера: Всі говорять, що награюся, народжу дитинку і знайду чоловіка

Анна-Марія Єфремова раніше попросила називати її Сергієм і заявила, що вона – небінарна трансмаскулінна людина

Дочка російського актора Михайла Єфремова Анна-Марія, яка нещодавно стала хлопцем, стала називати себе Сергієм, розповіла про зміну гендера.

Михайло Єфремов і Сергій Єфремов (Анна-Марія Єфремова) Фото: Getty Images, instagram.com/sergey.aem

Анну-Марію ображає той факт, що до неї звертаються як до дівчини, однак варто зазначити, що поки що Єфремова не робила операцію зі зміни статі, та й не планує. Дівчина також не змінила документи. Повний перехід Анна-Марія Єфремова планує здійснити у 25 років.

"Мені часто кажуть, що я награюся, народжу собі дитинку, знайду чоловіка з великим членом – і у мене буде прекрасна традиційна сім'я. Але проблема в тому, що всі 19 років мого життя мені хочеться посміхнутися при цих словах і щоразу посперечатися з людиною на пляшку "віскаря". Тому що нічого не зміниться! І вам доведеться з усвідомленням цього жити. Не награюся", – заявила дочка Єфремова на платформі PREMIER, повідомляє СтарХит.

Анна-Марія Єфремова стала Сергієм Фото: instagram.com/sergey.aem

Раніше Анна-Марія розповіла про свою самоідентифікацію.

"Небінарний – той, який типу не мужик і не жінка. Транс – той, чий гендер не збігається з приписаним йому при народженні. Маскулінний – мужик на трішки, на пів шишечки. Мужик, але не обов'язково мужик. Гендер – це не стать. Гендер – це соціальне і самовизначення. Стать – це геніталії, хромосоми та інше з біологією", – заявила дочка Єфремова.

Нагадаємо, Михайло Єфремов дав перше інтерв'ю з колонії.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися