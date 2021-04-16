20-річна дочка Михайла Єфремова стала хлопцем і назвала себе Серьожей: Планую гормональну терапію

Дочка російського актора Михайла Єфремова вже давно просить звертатися до неї в чоловічому роді. Але нещодавно вона вперше перейменувала себе в соцмережі та стала Сергієм Єфремовим

Дочка скандального актора Михайла Єфремова, Анна-Марія, яка зажадала звертатися до неї в чоловічому роді, тепер стала хлопцем. Дівчина повідомила, що тепер її звуть Сергій Єфремов. Операцію вона робити не планує, але готується до гормональної терапії. За словами Анни-Марії, вона тепер "небінарна трансмаскулінна людина". Про те, як це розшифровується, дочка Єфремова розповіла у своєму Instagram-акаунті.

У соцмережі Анна-Марія дійсно назвала себе як "Серьожа Єфремов". Вона зробила вступне пост-знайомство і розповіла про себе вже в особі хлопця.

Анна-Марія Єфремова стала Сергієм Фото: instagram.com/sergey.aem

"Мене звуть Сергій Єфремов. Мій музичний і творчий псевдонім – АЕМ Тіллмарі. Мені 20. Живу в Москві. Закінчив хорошу школу "Клас-Центр". Вступив в ДІРМ ім. Пушкіна і вчився на філолога, але потім зрозумів, що симпатичніше технічні науки. Зараз навчаюся поки що Python-у і с# з викладачами", – написала Анна-Марія.

Потім донька Єфремова дала розшифровку своєї самоідентифікації.

"Небінарний – той, який типу не мужик і не жінка. Транс – той, чий гендер не збігається в приписаним йому при народженні. Маскулінний – мужик на трохи, на півшишечкі. Мужик, але не обов'язково мужик. Гендер – це не стать. Гендер – це соціальне і самовизначення. Стать – це геніталії, хромосоми та інше з біологією", – заявила дочка Єфремова.

Раніше дружина Михайла Єфремова вперше відвідала його в колонії.

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