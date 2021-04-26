Звик до жорсткого режиму і відвідує спортивні заходи – перше відверте інтерв'ю Єфремова

Популярний актор відбуває покарання в білгородській в'язниці за смертельне ДТП. Він вперше після того, що сталося, поспілкувався з журналістами

Засуджений після смертельного ДТП актор Михайло Єфремов вперше дав інтерв'ю журналістам і розповів про життя в колонії.

Журналістам StarHit актор зізнався, що найскладніше в колонії – це режим. До цього йому довелося звикати кілька місяців. При цьому він зазначив, що все не так страшно.

"Колонія – це не страшно. Трошки незвично було те, що жорсткий режим, система життя в усьому регламентована. До цього довелося звикати. Те, як я жив до цього, – там системи ніякої не було. Звикав два-три місяці", – розповів актор журналістам.

Михайло Єфремов Фото: YouTube

Що стосується здоров'я, то іноді старі болячки даються взнаки, але лікарська допомога приходить відразу. У колонії Єфремов багато читає, відвідує спортивні заходи.

"Всілякі заходи в колонії, на яких я можу бути присутнім в якості глядача або вболівальника, – мені це приносить задоволення. Проводяться в тому числі футбольні матчі. Сам я добре граю в настільний теніс. Тут поки не граю, але в майбутньому хотів би", – зізнався артист.

Михайло Єфремов Фото: Getty Images

Прокоментував він і зустріч з дружиною . Артист спростував всі чутки про сварки і додав, що благополуччя сім'ї для нього на першому місці.

Зараз Михайло Олегович очікує пом'якшення вироку, але не виключає, що в колонії може провести ще кілька років. Морально він до цього готовий.

раніше адвокат розповів про стан Єфремова в колонії.

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