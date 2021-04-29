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Дочь Ефремова о смене гендера: Все говорят, что наиграюсь, рожу ребеночка и найду мужа

Сегодня, 14:33

Анна-Мария Ефремова ранее попросила называть ее Сергеем и заявила, что она – небинарный трансмаскулинный человек

Дочь российского актера Михаила Ефремова, Анна-Мария, которая недавно стала парнем стала называть себя Сергеем, рассказала о смене гендера.

Михаил Ефремов и Сергей Ефремова (Анна-Мария Ефремова)
Михаил Ефремов и Сергей Ефремова (Анна-Мария Ефремова)
Фото: Getty Images, instagram.com/sergey.aem

Анну-Марию обижает тот факт, что к ней обращаются как к девушке, однако стоит отметить, что пока что Ефремова не делала операцию по смене пола, да и не планирует. Девушка также не поменяла документы. Полный переход Анна-Мария Ефремова планирует совершить в 25 лет.

"Мне часто говорят, что я наиграюсь, рожу себе ребеночка, найду мужа с большим членом — и у меня будет прекрасная традиционная семья. Но проблема в том, что все 19 лет моей жизни мне хочется улыбнуться при этих словах и каждый раз поспорить с человеком на бутылку вискаря. Потому что ничего не изменится! И вам придется с осознанием этого жить. Не наиграюсь", — заявила дочь Ефремова на платформе PREMIER, сообщает СтарХит.

Анна-Мария Ефремова стала Сережей
Анна-Мария Ефремова стала Сережей
Фото: instagram.com/sergey.aem

Ранее Анна-Мария рассказала о своей самоидентификации.

"Небинарный – тот, который типа не мужик и не женщина. Транс – тот, чей гендер не совпадает в приписанным ему при рождении. Маскулинный – мужик на чуть-чуть, на полшишечки. Мужик, но не обязательно мужик. Гендер – это не пол. Гендер – это социальное и само-определение. Пол – это гениталии, хромосомы и прочее с биологией", – заявила дочь Ефремова.

Напомним, Михаил Ефремов дал первое интервью из колонии.

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