Дочка Бреда Пітта зрадила батька

Шайло вирішила відмовитися від прізвища батька

Дочка Бреда Пітта і Анджеліни Джолі Шайло вміє спровокувати скандал. Щойно всі перестали обговорювати її зміну статі, як дочка голлівудських акторів вирішила відмовитися від прізвища батька. Про це повідомляє The Mirror.

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Офіційних заяв не було, але західним ЗМІ стало відомо, що Шайло з закритого профілю в соцмережі видалила прізвище Пітт.

Бред Пітт і Шайло Фото: Getty Images

Джерело, наближене до актора, розповіло, що це дуже засмутить Бреда.

"Це серйозне зневага до Бреда і знак того, що він може втратити Шайло через Анджеліну", – заявило джерело.

За словами джерела, для актора сім'я дуже важлива.

Нагадаємо, у Анджеліни Джолі і Бреда Пітта троє рідних дітей: 14-річна Шайло, 12-річні Нокс і Вів'єн, а також троє прийомних: 16-річна Захара, 16-річний Пакса і 19-річний Меддокс.

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