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Дочка Бреда Пітта зрадила батька

Сьогодні, 14:48

Шайло вирішила відмовитися від прізвища батька

Дочка Бреда Пітта і Анджеліни Джолі Шайло вміє спровокувати скандал. Щойно всі перестали обговорювати її зміну статі, як дочка голлівудських акторів вирішила відмовитися від прізвища батька. Про це повідомляє The Mirror.

Сюрпризи бувають різні, але ми знаємо, як можна приємно здивувати кохану людину – у нас є 14 ідей.

Офіційних заяв не було, але західним ЗМІ стало відомо, що Шайло з закритого профілю в соцмережі видалила прізвище Пітт.

Бред Пітт і Шайло
Бред Пітт і Шайло
Фото: Getty Images

Джерело, наближене до актора, розповіло, що це дуже засмутить Бреда.

"Це серйозне зневага до Бреда і знак того, що він може втратити Шайло через Анджеліну", – заявило джерело.

За словами джерела, для актора сім'я дуже важлива.

Нагадаємо, у Анджеліни Джолі і Бреда Пітта троє рідних дітей: 14-річна Шайло, 12-річні Нокс і Вів'єн, а також троє прийомних: 16-річна Захара, 16-річний Пакса і 19-річний Меддокс.

Раніше ми розповідали, що Бред Пітт і Леді Гага зіграють разом у фільмі.

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