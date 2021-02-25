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Депресія, материнство і сольна кар'єра: чому розпався дует "Алібі"

Сьогодні, 13:58

Сестри повертаються на сцену з новою назвою The Alibi Sisters

Сьогодні – The Alibi Sister, а в минулому – гурт "Алібі". Молоді, успішні, талановиті – здавалося б, вони ще довго могли працювати разом. Але в 2012-му Анна та Ангеліна Завальські вирішили поставити свій дует на паузу. А тепер вони готові повернутися на сцену. Нещодавно дівчата виступили на "Голосі країни".

Незважаючи на те, що сестри так схожі між собою, їм захотілося окремих проєктів: "Знайти для кожної особисто новий вектор розвитку, а значить і нових себе", – коментує Анна Завальська.

Цей пошук тривав близько п'яти років. За цей час сестри Завальські дійсно встигли побудувати сольні кар'єри, а крім того ще й сім'ї – у Анни підростає син Ілля, а у Ангеліни двоє дітей – син Кирило і дочка Меланія.

Однак поєднувати материнство і сцену дівчатам було нелегко. Анна Завальська, яка вийшла на сцену, коли синові було всього три місяці, зізналася, що страждала від депресії.

The Alibi Sisters
The Alibi Sisters
Фото: facebook.com/alibisisters

"Я пережила період депресії після цього, було дуже складно. Я про це нікому не говорила, але ми це обговорювали тільки з моїм оточенням. І тоді я вирішила, що мені потрібна особиста пауза для того, щоб просто з новими силами повернутися в нормальне життя", – розповідає Аня.

Чому Анна та Ангеліна вирішили знову співати разом? Як і на початку їх кар'єри, їх знову об'єднав тато.

"У нього був ювілей, і ми розуміли, що для нього не буде кращого подарунка, ніж побачити нас на сцені знову разом", – кажуть сестри.

Тепер, крім нового репертуару, дівчата обрали ще й нову назву – The Alibi Sisters.

Дивіться повне інтерв'ю The Alibi Sisters для "Зіркового шляху" на телеканалі "Україна":

Раніше ми розповідали, як пройшов п'ятий випуск "Голосу країни", де виступили сестри Завальські.

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