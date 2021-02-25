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Депрессия, материнство и сольная карьера: почему распался дуэт "Алиби"

Сегодня, 13:58

Сестры возвращаются на сцену с новым названием The Alibi Sisters

Сегодня – The Alibi Sister, а в прошлом – группа "Алиби". Молодые, успешные, талантливые – казалось бы, они еще долго могли работать вместе. Но в 2012-м Анна и Ангелина Завальские решили поставить свой дуэт на паузу. А теперь они готовы вернуться на сцену. Недавно девушки выступили на "Голосі країни".

Несмотря на то, что сестры так похожи между собой, им захотелось отдельных проектов: "Найти для каждой лично новый вектор развития, а значит и новых себя", – комментирует Анна Завальская.

Этот поиск продолжался около пяти лет. За это время сестры Завальские действительно успели построить сольные карьеры, а кроме того еще и семьи – у Анны подрастает сын Илья, а у Ангелины двое детей – сын Кирилл и дочь Мелания.

Однако совмещать материнство и сцену девушкам было нелегко. Анна Завальская, которая вышла на сцену, когда сыну было всего три месяца, призналась, что страдала от депрессии.

The Alibi Sisters
The Alibi Sisters
Фото: facebook.com/alibisisters

"Я пережила период депрессии после этого, было очень сложно. Я об этом никому не говорила, но мы это обсуждали только с моим окружением. И тогда я приняла решение, что мне нужна личная пауза для того, чтобы просто с новыми силами вернуться в нормальную жизнь", – рассказывает Аня.

Почему Анна и Ангелина решили снова петь вместе? Как и в начале их карьеры, их снова объединил папа.

"У него был юбилей, и мы понимали, что для него не будет лучшего подарка, чем увидеть нас на сцене снова вместе", – говорят сестры.

Теперь, кроме нового репертуара, девушки выбрали еще и новое название – The Alibi Sisters.

Смотрите полное интервью The Alibi Sisters для "Зіркового шляху" на телеканале "Украина":

Ранее мы рассказывали, как прошел пятый выпуск "Голосу країни", где выступили сестры Завальские.

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