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"Голос країни": в Мережі жорстко критикують Надію Мейхер після виступу "Алібі" на шоу

Сьогодні, 01:02

Дівчата не погодилися брати участь у проєкті

На шоу "Голос країни 11" про своє повернення заявили сестри Анна та Ангеліна Завальські, які раніше були солістами відомого гурту Алібі. Дівчата прийшли на шоу, щоб "перезавантажитися", і після п'ятирічної перерви представити новий музичні проєкт – The Alibi Sisters.

Їхній виступ сподобався багатьом глядачам, які найбільше оцінили той факт, що сестри вирішили не брати участь в проекті, щоб дати дорогу молодим артистам.

Таке рішення здивувало тренерів, але сподобалося фанатам "Голосу країни", які вже накинулися з критикою на знамениту українську співачку і ексучасницю "ВІА Гри" Надію Мейхер, що залишилася на проєкті.

Сестри Анна та Ангеліна Завальські та Надія Мейхер
Сестри Анна та Ангеліна Завальські та Надія Мейхер
Фото: instagram.com/anna_zavalskaya, instagram.com/goloskrainy_official

"Приберіть Мейхер. Нехай хтось із молодих пройде", "Чому Мейхер так не вчинила? ", "Прекрасно вчинили, не те що Мейхер", "Ну хоч ці "зоряні гості" – дійсно приємний сюрприз. Це вам не Мейхер", – пишуть в коментарях під виступом Завальських на YouTube і в Instagram.

Однак, як стверджують деякі підписники, Надія Мейхер відмовилася брати участь в "Голосі країни", про що на шоу оголосять пізніше.

Скріншот: Instagram, YouTube

Виступ Анни і Ангеліни Завальських на "Голосі країни 11":

До речі, на YouTube ви можете дивитися і слухати не тільки улюблених музичних виконавців, а й крутих блогерів. Нещодавно їхні ряди поповнив оригінальний влогер-пенсіонер. Фішка його в тому, що дід обговорює гарячі теми не саме, а вчиться життя у молоді, радячись з нею. Це відверто, місцями зухвало і прикольно. Рекомендуємо: "Дід Панч і молодь" . Свіжий випуск – про п'яних за кермом.

Нагадаємо, на "Голосі країни" виступила неординарна ЛГБТ-активістка.

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