"Голос країни": в Мережі жорстко критикують Надію Мейхер після виступу "Алібі" на шоу
Дівчата не погодилися брати участь у проєкті
На шоу "Голос країни 11" про своє повернення заявили сестри Анна та Ангеліна Завальські, які раніше були солістами відомого гурту Алібі. Дівчата прийшли на шоу, щоб "перезавантажитися", і після п'ятирічної перерви представити новий музичні проєкт – The Alibi Sisters.
Їхній виступ сподобався багатьом глядачам, які найбільше оцінили той факт, що сестри вирішили не брати участь в проекті, щоб дати дорогу молодим артистам.
Таке рішення здивувало тренерів, але сподобалося фанатам "Голосу країни", які вже накинулися з критикою на знамениту українську співачку і ексучасницю "ВІА Гри" Надію Мейхер, що залишилася на проєкті.
"Приберіть Мейхер. Нехай хтось із молодих пройде", "Чому Мейхер так не вчинила? ", "Прекрасно вчинили, не те що Мейхер", "Ну хоч ці "зоряні гості" – дійсно приємний сюрприз. Це вам не Мейхер", – пишуть в коментарях під виступом Завальських на YouTube і в Instagram.
Однак, як стверджують деякі підписники, Надія Мейхер відмовилася брати участь в "Голосі країни", про що на шоу оголосять пізніше.
Виступ Анни і Ангеліни Завальських на "Голосі країни 11":
До речі, на YouTube ви можете дивитися і слухати не тільки улюблених музичних виконавців, а й крутих блогерів. Нещодавно їхні ряди поповнив оригінальний влогер-пенсіонер. Фішка його в тому, що дід обговорює гарячі теми не саме, а вчиться життя у молоді, радячись з нею. Це відверто, місцями зухвало і прикольно. Рекомендуємо: "Дід Панч і молодь" . Свіжий випуск – про п'яних за кермом.
Нагадаємо, на "Голосі країни" виступила неординарна ЛГБТ-активістка.
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