Повернення "Алібі" та співачка з Санкт-Петербургу: як пройшов п'ятий випуск "Голосу країни 11"

У п'ятому епізоді на шоу виступили сестри Завальські з "Алібі"

Пройшов вже п'ятий випуск шоу "Голос країни 11", в якому взяли участь дуже яскраві і талановиті учасники. Якщо в минулому випуску тренерів здивувала поява на проєкті Надії Мейхер і Віталія Борисюка, то цього разу шоу прийшли підкорювати сестри Завальські з гурту "Алібі".

На сцені в п'ятому епізоді виступали представники різних поколінь і професій: від будівельника до блогера.

Блогерами, до речі, зараз стають не тільки підлітки і студенти, а й люди старшого покоління. У YouTube з'явився оригінальний влогер-пенсіонер. Фішка його в тому, що дід обговорює гарячі теми не сам, а вчиться життя у молоді, радячись з нею. Це відверто, місцями зухвало і прикольно. Рекомендуємо: "Дід Панч і молодь" . Свіжий випуск – про п'яних за кермом.

Євген Шарманов, 28 років, Феодосія

Євген Шарманов працює освітлювачем на зйомках і вже встиг попрацювати з багатьма зірками українського шоу-бізнесу, зокрема з усіма тренерами "Голосу країни". Хлопець завжди мріяв спробувати себе в їхній ролі і вийти на велику сцену. До хлопця повернулись Надя Дорофєєва та Олег Винник. Євген пішов в команду Наді.

Ася Ярмолюк, 30 років, Кривий Ріг

Ася працює режисеркою-постановницею в місцевому палаці культури рідного міста. Дівчина вирішила вийти з-за лаштунків і виступити на сцені. Вона мріє стати співачкою і ділитися з людьми своєю музикою.

На жаль, до Асі не повернувся ніхто з тренерів.

Денис Калатовський, 20 років, Радехів

Денис – блогер, чиї кавери на YouTube збирають мільйони переглядів. Однак хлопець вирішив, що вже готовий ділитися своєю творчістю не тільки в Мережі, але і на сцені. До Дениса повернулись Тіна Кароль і Дмитро Монатік. Хлопець вибрав команду Тіни.

Петро Чернишенко, 24 роки, Самбір

Петро працює будівельником, але душа у нього лежить до музики. Хлопець навіть встиг попрацювати за кордоном. До Петра повернулись всі чотири тренери. Він вирішив піти в команду до Наді Дорофєєвої.

Валерій Мірошниченко, 23 роки, Лозовський (Луганська область)

Валерій Мірошниченко – артист-вокаліст Київського національного театру оперети. Довгий час він мріяв про головну роль в мюзиклі. Але через карантин театр закрили за кілька днів до прем'єри і Валерію так і не вдалося виступити на великій сцені. Він вирішив втілити свою мрію на "Голосі".

На жаль, Валерію не вдалося розгорнути крісла суддів.

Анна Бераіа, 21 рік, Суми

Анна надихнулася прикладом українського співака і колишнього учасника шоу "Голос країни" KHAYAT і прийшла на шоу, щоб показати, як красиво звучить українська пісня.

До Анни повернулись Надя Дорофєєва та Олег Винник. Дівчина вибрала команду Винника.

Андрій Науменко, 25 років, Вінниця

Драйвовий рок-виконавець Андрій Науменко прийшов запалити "Голос країни". Незважаючи на те, що в цьому сезоні на сцену виходило багато сильних рокерів, Андрію вдалося розгорнути крісла Олега Винника і Наді Дорофєєвої, які були в захваті від потужного вокалу хлопця. Андрій вирішив стати частиною команди Дорофєєвої.

Олена Чайка, Санкт-Петербург

Олена – молода виконавиця з Санкт-Петербурга. Дівчина виконала трек Шури "Ты не верь глазам". На жаль, до неї не повернувся ніхто з тренерів.

Володимир Каверін, 65 років, с. Вербівка

Володимир – моряк, який двічі пройшов навколо світу. Скрізь в нього з собою була гітара і він виконував українські пісні. Володимир розгорнув крісло Олега Винника.

Любов Дробина, 24 роки, Київ

Дівчина працює стримеркою на онлайн-платформі і співає для людей онлайн. На "Голос країни" Любов прийшла, щоб виконати свою мрію – виступити на великій сцені перед глядачами. До дівчини повернулися Монатік і Дорофєєва. Любов вибрала команду Монатіка.

Владислав Хохлан, 25 років, Вінниця

Владислав – наймолодший викладач вокалу у Вінницькому державному педагогічному університеті. На "Голос країни" він прийшов, щоб показати своїм студентам, що він може не тільки навчати музиці в аудиторіях, а й заворожити своїм голосом зіркових тренерів.

Владиславу вдалося розгорнути крісла Олега Винника і Наді Дорофєєвої. Хлопець приєднався до команди Дорофєєвої.

Ірина Васильєва, Харків

Ірина з дитинства мріяла співати на великій сцені. Її постійно переконували, що музика – це не професія. Дівчина прийшла на "Голос країни", щоб довести, що її покликання – співати на сцені. На жаль, дівчині не вдалося розгорнути крісла тренерів.

Вікторія Гнатюк, 38 років, Вінниця

Вікторія – мати двох дітей, яка вирішила виконати свою мрію – вийти на велику сцену і заспівати для всієї країни. Вікторія розгорнула крісла Тіни Кароль та Олега Винника і вибрала команду Тіни.

Яна Загоруйко, 23 років, Хмельницький

Яна – музикантка і ЛГБТ-активістка. Багато хто говорив дівчині, що з її зовнішністю їй не вдасться стати популярною співачкою. Однак Яна не має наміру змінюватися на догоду суспільству і прийшла на "Голос країни" показати, що учасником проекту може стати кожен незалежно від його віросповідання, національності та сексуальної орієнтації. До дівчини повернулася Тіна Кароль.

Анна та Ангеліна Завальські

Сестри Завальські відомі як учасниці знаменитого українського гурту "Алібі". На "Голос країни" вони прийшли, щоб перезавантажитися і представити свій новий музичний проєкт The Alibi Sisters.

Дівчата розгорнули всі чотири тренерські крісла. І як їх не вмовляли залишитися в шоу, сестри вирішили не залишатися в проєкті, щоб не займати місця співаків-початківців.

Раніше ми розповідали, як на шоу заспівала онука Віктора Ющенка.

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