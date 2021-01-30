Деми Мур опубликовала первое фото после слухов о пластике

Актриса показала, как выглядит сейчас

На днях все активно обсуждали новую внешность Деми Мур. Сам актриса никак не комментировала слухи о том, что она сделала пластическую операцию. В Instagram она опубликовала фото, как выглядит сейчас.

Деми Мур поделился снимком, на котором позирует в компании с супермоделями Кристи Тарлингтон и Кейт Мосс, а также с креативным директором Fendi Кимом Джонсоном. Теперь поклонники могут не переживать, актриса не делала пластическую операцию. А внешний вид на показе Fendi – это работа визажистов.

Деми Мур Фото: instagram.com/demi.moore

Поклонники обрадовались тому, что их любимая актриса не сделала пластическую операцию.

"Красивая", "Фух, то всего лишь макияж", "Самая красивая актриса", "Деми, ты лучшая", "Все красивые", – написали в Сети.

Ранее солистка Artik& Asti честно рассказала о своих пластических операциях.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться