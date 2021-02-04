Шанувальник несподівано отримав милу листівку Меган Маркл і принца Гаррі. Фото потрапило в Instagram

Шанувальники пари досі отримують різдвяні листівки у відповідь на свої листи

Справжні паперові листівки і листи, здається, вже майже канули в Лету, але тільки не для представників британської королівської сім'ї. І хоч Меган Маркл, яка прибрала своє ім'я з свідоцтва про народження сина, і принц Гаррі переїхали з Британії до США, відокремившись від монаршого сімейства, вони досі дотримуються деяких традицій.

Так, в Мережі з'явилася раніше неопублікована різдвяна листівка Меган і Гаррі, яку вони розсилали у відповідь на всі листи шанувальників у грудні минулого року.

Фото: instagram.com/princeharryandmeghanmarklefans

На фотографії зображена Меган, яка тримає парасольку над принцом Гаррі під час його виступу в Австралії під час їхнього туру 2018 року.

"Дякуємо за Ваше дбайливе повідомлення. Ми цінуємо Ваші добрі слова і час, який Ви приділили нам, щоб написати з цього особливого приводу", – йдеться в листівці, пише Cosmopolitan. "Передаємо Вам наші найтепліші побажання. Герцог і герцогиня Сассекські".

Раніше ми розповідали, що принц Гаррі може приїхати до Лондона без Меган Маркл.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися