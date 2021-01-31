Меган Маркл потайки прибрала своє ім'я зі свідоцтва про народження сина – ЗМІ показали документ

Ім'я Меган Маркл зникло з документа через місяць після народження Арчі

Дружина принца Гаррі Меган Маркл, яка із чоловіком зібралася знімати комедійні шоу, таємно прибрала своє ім'я зі свідоцтва про народження сина Арчі. Через місяць після появи Арчі на світ в офіційному документі у графі "мати" залишилося тільки "Її Королівська Високість герцогиня Сассекська", хоча спочатку було вказано справжнє ім'я матері – Рейчел Меган Маркл.

Як повідомило джерело виданню The Sun, Меган таким вчинком проявила неповагу до герцогів Кембриджських, адже Кейт Міддлтон вписала своє ім'я у свідоцтва про народження своїх дітей. Інші, однак, вважають, що так Меган Маркл підтримала покійну матір принца Гаррі принцесу Діану.

Принц Гаррі з Меган Маркл та сином Арчі Фото: Getty Images

"Цей безпрецедентний крок можна розглядати як прояв зневаги до герцогів Кембриджських, оскільки Кейт Міддлтон вписала своє повне ім'я у три свідоцтва про народження своїх дітей. Це також можна вважати як дань поваги Меган до покійної принцесі Діани. Леді Ді завжди використовувала тільки титул – Її Королівська Високість принцеса Уельська", – заявило джерело видання.

Син Меган Маркл і принца Гаррі, Арчі, народився 6 травня 2019 року, але його народження було зареєстровано 17 травня. Зміни у свідоцтві відбулися 5 червня. Якраз тоді поширилися чутки про розлад двох дітей принцеси Діани – принців Гаррі й Вільяма. Потім через кілька місяців Меган і Гаррі відділилися від королівської сім'ї.

Скріншот The Sun

На думку експертів, Меган Маркл не просто так прибрала своє ім'я зі свідоцтва про народження. Можливо, саме так Меган і принц Гаррі хотіли відрізнятися від герцогів Кембриджських. За іншою версією, цей крок передвіщав вихід подружжя з королівської родини.

Раніше повідомляли, що принц Гаррі приїде в Лондон влітку без Меган Маркл.

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