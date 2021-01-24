Бруклін Бекхем зробив ще одне татуювання на честь своєї нареченої (фото)

Раніше він витатуював очі коханої у себе на потилиці

21-річний Бруклін Бекхем зробив ще одне татуювання на честь своєї майбутньої дружини Ніколи Пельтц. Раніше син Девіда і Вікторії Бекхем набив на собі очі дівчини, а тепер прикрасив тіло любовним листом.

Обновкою на тілі Бруклін похвалився у своєму Instagram-акаунті. Прямо під очима набитий текст, який Нікола присвятила нареченому.

Фото: instagram.com/brooklynbeckham

"Моя вічна любов! Прочитай це в будь-який час, коли відчуваєш занепокоєння. Я хочу, щоб ти знав, як сильно тебе люблять. У тебе найкраще серце, яке я коли-небудь зустрічала, і я сподіваюся, що не проживу і дня без твоєї любові. Я думаю, що ти неймовірний. Ми зможемо пройти через всі разом, якщо будеш мені довіряти. Я нескінченно люблю тебе. Твоя майбутня дружина", – йдеться в тексті.

Все це Бруклін Бекхем вирішив залишити на своїй шиї.

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц Фото: instagram.com/nicolaannepeltz

До слова, Бруклін та Нікола підписали шлюбний контракт. За його умовами, 21-річний син легенди футболу і 25-річна дочка мільярдера погодилися не претендувати на майно і фінанси одне одного у разі розірвання шлюбу.

Раніше повідомлялося, що Бруклін Бекхем відклав весілля з Ніколою Пельтц .

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