55-річна німкеня витратила 30 тисяч євро на татуювання (фото)
У жінки з'явилася армія фанатів у соціальних мережах
55-річна Кірстен Трістан з німецького Лейпцига витратила 30 тисяч євро, щоб прикрасити своє тіло татуюваннями. У жінки з'явилася армія фанатів в соціальних мережах, де вона регулярно публікує свої фотографії.
Кірстен все своє життя проходила без татуювань і навіть не мріяла про них. Але, коли жінці виповнилося 50 років, вона зрозуміла, що більше не збирається відповідати нічиїм очікуванням, і зважилася на перше тату, щоб "додати трохи кольору".
З того моменту жінка стала одержимою татуюваннями.
"Зліва – 2010 рік, а справа – 2020-й. Десять років тому я й не думала про такі грандіозні зміни. Я тоді навіть не любила татуювання, але часи змінюються – і тепер я їх обожнюю. Наколки так багато говорять про людину", – розповідає Тристан.
Зараз на Instagram жінки підписано 105 тисяч осіб.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про 35-річного Сільвена Хелені, якого через татуювання та пірсинг звільнили з дитячого садочку. На чоловіка з незвичайною зовнішністю поскаржилися батьки трирічної дитини.
Дивіться відео: невдалі тату зірок
До того ж, 20-річна британка Ненсі Андерсон після відвідування тату-салону заразилася небезпечною інфекцією.
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