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55-річна німкеня витратила 30 тисяч євро на татуювання (фото)

Сьогодні, 14:33

У жінки з'явилася армія фанатів у соціальних мережах

55-річна Кірстен Трістан з німецького Лейпцига витратила 30 тисяч євро, щоб прикрасити своє тіло татуюваннями. У жінки з'явилася армія фанатів в соціальних мережах, де вона регулярно публікує свої фотографії.

Фото: Instagram | Kerstin Tristan

Кірстен все своє життя проходила без татуювань і навіть не мріяла про них. Але, коли жінці виповнилося 50 років, вона зрозуміла, що більше не збирається відповідати нічиїм очікуванням, і зважилася на перше тату, щоб "додати трохи кольору".

Фото: Instagram | Kerstin Tristan

З того моменту жінка стала одержимою татуюваннями.

Фото: Instagram | Kerstin Tristan

"Зліва – 2010 рік, а справа – 2020-й. Десять років тому я й не думала про такі грандіозні зміни. Я тоді навіть не любила татуювання, але часи змінюються – і тепер я їх обожнюю. Наколки так багато говорять про людину", – розповідає Тристан.

Фото: Instagram | Kerstin Tristan

Зараз на Instagram жінки підписано 105 тисяч осіб.

Фото: Instagram | Kerstin Tristan

Нагадаємо, раніше ми розповідали про 35-річного Сільвена Хелені, якого через татуювання та пірсинг звільнили з дитячого садочку. На чоловіка з незвичайною зовнішністю поскаржилися батьки трирічної дитини.

Дивіться відео: невдалі тату зірок

До того ж, 20-річна британка Ненсі Андерсон після відвідування тату-салону заразилася небезпечною інфекцією.

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Джерела: Сьогодні , instagram.com/tattoo_butterfly_flower
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