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Неуважний майстер зробив дівчині татуювання з прикрою помилкою (відео)

Сьогодні, 15:28

Він випадково пропустив одну букву в написі

Американка з Нью-Мексико наважилася зробити собі татуювання, однак їй не повезло з тату-майстром. Річ у тім, що замість слова "Сила" ( "Strength" англійською) дівчині вибили "Stength", тобто пропустили одну літеру. Відповідне відео опублікувала її сестра на своїй сторінці в TikTok.

Майстру довелося терміново все виправляти і вписувати пропущену літеру в готове татуювання.

@jazmynmelero

## fyp ## tattoo ## tattoofail ## MillennialsOfTikTok ## foryou

DONT BE SAD GO GET A TATTOO – Delaney Bailey

Клієнтка залишилася незадоволена роботою майстра. Зате її сестра неабияк повеселилася, а потім опублікувала короткий ролик з піснею "Не сумуй, набий тату".

Нагадаємо, раніше ми розповідали про 35-річного Сільвена Хелені, якого через татуювання та пірсинг звільнили з дитячого садочку. На чоловіка з незвичайною зовнішністю поскаржилися батьки трирічної дитини.

Дивіться відео: невдалі тату зірок

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До того ж, 20-річна британка Ненсі Андерсон після відвідування тату-салону заразилася небезпечною інфекцією.

Всі подробиці в спецтемі Неймовірні історії з життя

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відео США татуювання
Джерела: Сьогодні , tiktok.com/@jazmynmelero
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