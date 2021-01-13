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Брітні Спірс в сексуальній позі полежала на пляжі з молодим бойфрендом: фото

Сьогодні, 10:40

Співачка насолодилася відпочинком на березі океану

Співачка Брітні Спірс, яка вже довгий час лякає фанатів своєю поведінкою, опублікувала в Instagram нове фото з коханим Семом Асгарі

На знімку обоє сидять одне навпроти одного на пляжі, при цьому і Брітні, і Сем – у масці.

"Люблю відпочивати із Семом, він для мене – весь світ. P.S. Будьте обережні всі!" – підписала кадр артистка.

Брітні Спірс і Сэм Асгарі
Брітні Спірс і Сэм Асгарі
Фото: instagram.com/britneyspears

І навіть тут шанувальники Спірс, які звикли до її дивацтв, стали шукати прихований сенс.

"Не вірю в правдоподібність цього фото", "Опис до знімка написав Сем", "Ще один фальшивий пост", "Якесь дивне фото", – пишуть шанувальники артистки в коментарях.

Нагадаємо, Брітні Спірс під опікою батька ось уже 12 років після серії скандалів, пов'язаних з проблемами психічного здоров'я на тлі алкогольної і наркотичної залежності. Опіка над синами Брітні перейшла до її колишнього чоловіка. В Instagram поппринцеса нульових публікує самі селфі та танці, в яких користувачі соцмережі вбачають благання про допомогу і навіть символи, відповідні проханню зателефонувати в службу порятунку США – 911.

Раніше ми повідомляли, що колишній чоловік Брітні Спірс був помічений на штурмі Капітолія.

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брітні спірс
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