Колишній чоловік Брітні Спірс був на штурмі Капітолію: фото

Джейсон Олександр зробив селфі на тлі мітингувальників

Колишній чоловік популярної співачки Брітні Спірс Джейсон Александр був помічений серед мітингувальників біля Капітолію у Вашингтоні. Джейсон зробив селфі, коли перебував на мітингу на підтримку чинного президента США Дональда Трампа та опублікував фото в Facebook.

Ексчоловік Брітні Спірс позував на тлі інших мітингувальників з плакатами, в той час, як на його голові була червоно-біла шапка з емблемою Trump 45. Однак дивлячись на знімок до кінця незрозуміло, чи є Джейсон Александр одним з учасників мітингу або ж просто спостерігачем з боку.

Ексчоловік Брітні Спірс Джейсон Олександр Фото: facebook.com

Як відомо, Джейсон Олександр є колишнім чоловіком Брітні Спірс, проте в шлюбі вони перебували всього 55 годин у 2004 році.

Торік Джейсон з'явився на іншому протесті – #FreeBritney проти опіки батька над Брітні Спірс. Співачка з 2008 року знаходиться під опікою свого батька Джеймі Спірса. Тоді суд визнав співачку нездатною самостійно приймати рішення, в тому числі й щодо фінансів. З тої пори Джеймі Спірс повністю відповідає за бізнес і фінанси своєї дочки.

Нагадаємо, що раніше батько Брітні Спірс заявив, що не спілкується з дочкою з серпня.

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