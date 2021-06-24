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Вагітна MamaRika в новому кліпі показала зворушливі моменти з їх з чоловіком життя

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
24 червня, 18:50
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Співачка MamaRika презентувала зворушливий кліп, в якому розповіла про своє життя за останній рік. Як зазначила артистка, кліп знімався без сценарію
Вагітна MamaRika презентувала новий кліп
Вагітна MamaRika презентувала новий кліп / Фото: пресслужба

Співачка MamaRika, яка нещодавно поділилася радісною новиною про швидке поповнення в родині , зняла відеокліп і показала в ньому щасливі моменти з життя майбутніх батьків. У трихвилинному відео розказана коротка історія про те, як молода сім'я жила останній карантинний рік і як в таємниці від усіх планували малюка.

"Ідея кліпу полягає в тому, щоб показати, як ми жили під час карантину, що переживали і до чого прийшли. Це зразок невеликого екскурсу в події останнього року", – розповідає чоловік MamaRika Сергій Середа.

Пісню Kava написав для співачки її саундпродюсер Іван Клименко. За словами MamaRika, він ніби відчув її стан. Трек став лейтмотивом прекрасного періоду життя співачки і її чоловіка, які незабаром чекають на народження дитини.

Вагітна MamaRika презентувала зворушливий кліп
Вагітна MamaRika презентувала зворушливий кліп / Фото: пресслужба

"Ця робота про найважливіше і трепетний період нашої сім'ї, – зізнається MamaRika. – Про що не хочеться кричати, а хочеться заховати і насолоджуватися кожною миттю. Про таку любов, яка дає початок новому життя"

Знімали кліп у Одесі, в будинку Насті (MamaRika) і Сергія. Що цікаво – без сценарію. Головною задумкою було показати хлопців справжніх, познайомити з їх побутом і щирими емоціями без акторської гри. Режисером виступила Яна Чабанюк, оператор – Макс Дорошенко. Ця ж команда знімала в Таїланді кліп "Maemo", в якому була показано таємне весілля MamaRika і Середи.

Нагадаэмо, пара познайомилася в 2015 році, коли їх запросили вести передачу на музичному каналі. Артисти побралися в січні 2018, а в березні 2020 вони одружилися в Таїланді.

Раніше MamaRika і Сергій Середа розповіла про складні періоди у стосунках.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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